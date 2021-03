Steam : le Remote Play est maintenant disponible en 8K

Lancé l’année dernière, le Steam Remote Play était la fonction idéale de cette année de confinements répétés. Vous souvenez-vous de l’époque où vous alliez chez un ami avec votre manette ? Car oui bien souvent il était plus confortable de venir avec notre propre matériel que de profiter d’un modèle dont le joystick n’était pas « rodé ».

Avec le développement des jeux en ligne et le confinement, il est devenu difficile de profiter de ce moment de partage autour d’un jeu que l’on n’avait pas forcément eu besoin d’acheter puisque le (ou la) camarade de jeu l’avait. L’idée du Remote Play est donc de retrouver cette sensation de partage tout en supprimant la contrainte physique du déplacement.

Le Remote Play, qu’est-ce que c’est ?

Le Remote Play Together est une fonction de Steam permettant de jouer en multijoueur à un jeu installé sur l’une des machines du groupe. L’hôte héberge le jeu et les autres membres du groupe se connectent comme s’ils étaient physiquement présents avec vous et qu’ils branchaient leurs manettes.

Prenez un Mario Party like comme Pummel, vérifiez sa compatibilité avec Remote Play Together et invitez vos amis qui n’ont pas besoin d’acheter ou installer le jeu pour en profiter. Cela permet même à l’ami qui n’a pas une machine de guerre équipée d’un SLI de RTX3090 de partager avec vous le plaisir du dernier jeu AAA en coop. Accessoirement, vu la pénurie de composants, si vous-même possédez une telle configuration, vous êtes un sacré chanceux.

Le Remote Play permet également de profiter de votre jeu préféré sur un autre écran de votre maison. Vous démarrez votre partie sur le PC et malgré son incompatibilité avec votre Steam Box box maison, la fonction de streaming vous permet de continuer confortablement dans votre canapé.

Maintenant disponible en 8K

Pour les plus exigeants, Steam a réalisé une mise à jour de son client pour augmenter la résolution disponible sur la fonction Remote Play. Une fois installé dans le canapé, l’idéal serait de pouvoir profiter du dernier modèle de télévision 8K fraichement installée. Pour cela, voici la marche à suivre :

Ouvrir les paramètres du client

Aller dans Remote Play

Options avancées du client

Limiter la résolution à

Avant de faire ce réglage, pensez à vérifier les spécificités matérielles et réseaux de votre installation. En effet, même s’il est intéressant de voir Valve penser à l’avenir, les foyers où il est possible de streamer et profiter pleinement de jeux 8K ne sont pas encore forcément légion.

