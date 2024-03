Nintendo 64 : il arrive à jouer à la console en VR, vous pouvez oublier le Vision Pro

Alors que la course à la puissance et à la définition fait rage dans le monde de la VR, un moddeur audacieux a décidé de faire un bond dans le passé. Son objectif ? Transformer la mythique Nintendo 64 en une console de réalité virtuelle. Pari fou ou véritable prouesse technique ?

N64 VR © James Lambert

S’il existe d’excellents jeux proposés en VR, imaginez plonger dans l’univers de Super Mario 64, non pas à travers l’écran plat de votre télévision, mais en totale immersion grâce à un casque de réalité virtuelle. C’est le pari fou qu’a relevé James Lambert, un passionné de hardware hors du commun.

Alors que la plupart des géants de la tech se concentrent sur la course à la puissance et à la définition toujours plus élevées, Lambert a décidé de faire un bond dans le passé. Son projet ? Donner une seconde vie à la Nintendo 64 en la transformant en console VR.

Un moddeur a réussi à connecter une N64 à un casque VR Oculus Rift DK1

Pour relever ce défi, il a opté pour un Oculus Rift DK1, un casque de réalité virtuelle de première génération. Son choix s’est porté sur ce modèle car son système de suivi est relativement simple, basé sur des capteurs alimentés par USB, ce qui s’accordait parfaitement avec l’adaptateur USB N64 conçu sur mesure par Lambert.

Envoyer l’image de la console vers le casque n’a posé aucun problème grâce à un simple câble HDMI. Toutefois, la résolution de l’Oculus Rift DK1 (640 x 800 pixels par oeil) est aujourd’hui largement dépassée. Lambert lui-même le reconnaît avec humour : « ce n’est clairement pas le point faible ici » ironise-t-il en brandissant sa N64.

Un autre obstacle de taille : le taux de rafraîchissement. Le Rift peut lire les données des capteurs à une fréquence d’environ 1 000 Hz, alors que la console de Nintendo plafonne à 60 Hz. Malgré un calibrage minutieux, Lambert n’a pu obtenir qu’un suivi de positionnement approximatif, se traduisant par un décalage gênant entre les mouvements de la tête et l’image affichée.

Pour les plus curieux, Lambert détaille l’ensemble du processus dans sa vidéo de 10 minutes. Le verdict final ? Techniquement impressionnante, cette expérience VR est loin d’être agréable.

La faible résolution (320 x 480 pixels par oeil) offre une image extrêmement pixelisée. S’ajoutent à cela le retard à l’affichage et un faible nombre d’images par seconde, rendant l’expérience rapidement nauséabonde.

Autre déception : l’impossibilité d’utiliser le Power Glove, un accessoire mythique de la NES, avec ce dispositif. Lambert, qui avait pourtant réussi à le faire fonctionner sur la N64 dans un précédent projet, n’a pas pu relever ce nouveau défi. Il garde espoir d’y parvenir dans une version 2.0.

À l’instar d’autres projets de hardware modding, ce N64 VR ne se trouve pas dans le commerce. Il requiert des connaissances techniques poussées et beaucoup de temps pour reproduire les modifications apportées par Lambert.

Pourtant, au-delà de son aspect farfelu, ce projet a le mérite d’être une prouesse technique. Il nous pousse à nous interroger sur les machines qui alimenteront la VR de demain. Après avoir vu Doom tourner sur une touche de clavier, on peut s’attendre à tout.