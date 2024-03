Steam présente Familles, une nouvelle manière de partager ses jeux avec ses proches

© Envato © Steam

Le “partage familial” est mort, vive les familles Steam ! La plateforme de jeux vidéo revoit complètement sa fonctionnalité de partage de bibliothèque. La protection parentale du “mode famille” fusionne également dans ce nouveau service, qui offre des règles beaucoup plus raisonnables pour partager sa ludothèque entre proches. Pour Steam, c’est de quoi s’assurer la fidélité des familles de joueurs face à l’Epic Games Store et ses jeux gratuits.

Les règles pour partager sa bibliothèque de jeux Steam changent

Auparavant, la règle était que vous pouviez jouer sur des machines différentes avec la même bibliothèque Steam, mais pas en même temps. La fonctionnalité servait simplement à contourner Steam Guard et ses OTP plus facilement, mais c’est tout. Ainsi, si un membre de votre famille lançait un jeu à partir du même compte sur une autre machine, vous étiez automatiquement déconnecté au beau milieu de votre partie. Rageant.

Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir : les membres d’une famille peuvent se connecter à la même bibliothèque partagée et jouer en même temps à des jeux différents. Surtout, chaque membre du groupe familial a droit à ses propres sauvegardes, succès et mods issus du workshop Steam, pour une seule copie d’un jeu. Et si les membres du groupes familiale possèdent plusieurs copies d’un jeu comme Helldivers 2, ils peuvent y jouer en même temps, sans dépasser toutefois le nombre d’exemplaires possédés.

Le processus d’achat des jeux pour les enfants est également simplifié. Au lieu d’avoir à acheter une carte-cadeau à dépenser, les comptes enfants pourront simplement mettre le jeu désiré dans leur panier, puis demander aux comptes adultes du groupe familial de payer. Les parents sont alors notifiés par mail et peuvent alors approuver et payer l’achat, à partir d’un smartphone par exemple.

La fonctionnalité est actuellement disponible dans le programme bêta de Steam. Pour l’essayer, il suffit de suivre ces étapes :

Rendez-vous dans Paramètres

puis dans Interface

Participation à la bêta du client

Enfin Steam Families Beta

Redémarrez ensuite le client Steam comme demandé. Le téléchargement de la mise à jour avec la bêta devrait suivre. Ensuite, pour créer une famille, rendez-vous sur la page du magasin, cliquez sur votre profil, puis Détails du compte > Gestion de la famille > Créer une famille. Vous pouvez maintenant inviter d’autres personnes à rejoindre ce groupe familial. La fin d’un casse-tête pour les nombreux parents gamers.