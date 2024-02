Steam a-t-il du souci à se faire ? Epic Games Store atteint les 270 millions de joueurs sur PC

L’Epic Games Store (EGS) a marqué l’année 2023 par une croissance impressionnante, défiant la position dominante de Steam dans l’industrie du jeu vidéo. Avec 270 millions d’utilisateurs PC et une nette augmentation de l’engagement des joueurs, l’EGS innove et se développe à un rythme soutenu.

Epic Games Store

Alors que l’Epic Games Store (EGS) continue de tracer son sillon dans l’univers du jeu vidéo, une question se pose avec de plus en plus d’insistance : Steam, le mastodonte bien ancré du marché, a-t-il du souci à se faire ?

L’Epic Games Store enregistre de très bons chiffres en 2023

Avec une augmentation remarquable de 17 % de son nombre d’utilisateurs PC en 2023, atteignant les 270 millions, l’EGS démontre une croissance et une ambition qui pourraient bien remettre en question la domination de longue date de Steam. C’est 40 millions d’utilisateurs en plus par rapport à 2022, explique Epic dans son rapport annuel.

En 2023, Epic dit aussi avoir enregistré des chiffres impressionnants, avec un pic de 36,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 75 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en hausse par rapport aux 68 millions de l’année précédente.

L’EGS ne s’est pas contenté d’augmenter sa base d’utilisateurs ; il a également enrichi son catalogue de 1 300 nouveaux titres PC cette année, portant le total à plus de 2 900. Cette expansion fulgurante du contenu disponible, accompagnée d’une série d’innovations visant à améliorer l’expérience utilisateur, montre que l’EGS joue ses cartes avec audace.

D’un point de vue financier, les joueurs ont dépensé plus de 950 millions de dollars sur l’EGS en 2023, signe d’un engagement profond et d’une confiance dans l’écosystème que la plateforme est en train de bâtir. Les près de 400 jeux offerts au total, valorisés à plus de 9 000 euros, ne font qu’ajouter à son attractivité, élargissant son audience, et renforçant sa position sur le marché.

Mais ce n’est pas seulement à travers l’élargissement de son catalogue ou ses chiffres de ventes impressionnants que l’EGS défie Steam. On pourrait aussi citer les outils d’auto-édition simplifiés, l’amélioration des performances du lanceur ou l’initiative Epic First Run, qui offre aux développeurs 100 % des revenus nets pendant les six premiers mois d’exclusivité.

Faut-il alors que Steam s’inquiète ? Si l’on considère la rapidité avec laquelle l’EGS évolue et s’adapte aux besoins des joueurs et des développeurs, la réponse pourrait bien être affirmative. Mais il propose avant tout une alternative séduisante à l’écosystème établi par Steam, qui dispose d’une solide base d’utilisateurs fidèles et d’un catalogue extrêmement vaste.

