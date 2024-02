Steam : un jeu gratuit disponible, les fans de RPG doivent foncer dessus

L’Epic Games Store est connu pour offrir des jeux gratuits au public toutes les semaines. Il ne s’agit pas de la seule plateforme qui fait plaisir aux joueurs, puisque GOG, propriété de CD Projekt, fait de même assez souvent.

Bien sûr, Steam offre aussi des titres de temps en temps, en plus des soldes régulières dans sa boutique. Les amateurs de RPG ne devraient surtout pas rater le jeu gratuit actuellement disponible sur le site de Valve.

Steam propose un jeu gratuit immanquable pour les fans de RPG

Voilà un jeu que les amoureux de RPG pourraient vraiment apprécier. Jusqu’au 19 février à 19h heure française, Steam propose un jeu gratuit à récupérer sur sa plateforme. Il s’agit de RPG Maker XP. Pour l’ajouter à votre bibliothèque, vous devez simplement vous rendre sur la page du titre, puis cliquer sur « ajouter en compte ».

Ensuite, le jeu vous appartiendra pour toujours… tant qu’il ne disparaît pas complètement de Steam. Le risque existe toujours avec les contenus numériques, mais RPG Maker XP a peu de chances de subir le même sort.

Le principe du soft de Gotcha Gotcha Games est extrêmement simple : vous pouvez créer votre propre jeu de rôle de toute pièce, même sans compétences en développement. Pour vous aider, RPG Maker XP met à votre disposition Ruby Game Scripting System, un outil qui comprend un grand nombre de fonctionnalités.

Il est possible d’agir sur le son, sur les décors, de créer des compétences des personnages ou encore des dialogues grâce aux très nombreux assets disponibles. Grâce au Ruby Game Scripting System, les novices comme les profils plus expérimentés peuvent mettre au point leur RPG totalement unique et le faire découvrir aux joueurs du monde entier. Bien sûr, vous pouvez tester les projets des autres créateurs.

Même si RPG Make XP fêtera son 19ᵉ anniversaire en septembre prochain, il reste encore assez populaire. Notez qu’il existe une version bien plus récente, RPG Maker MV, actuellement en promotion dans la boutique de Valve (à 11,69 € au lieu de 79,99 €). Si jamais ce dernier ne parvient pas à vous convaincre, vous avez toujours l’opportunité de vous faire rembourser le jeu par Steam.