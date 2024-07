Steam : un jeu gratuit parfait pour les fans de Metal Gear Solid à récupérer

Vous pouvez récupérer un jeu très apprécié par la communauté sur Steam pendant quelques heures. Le titre mêle infiltration et action, ce que devraient aimer les fans de Metal Gear Solid.

Vous pouvez obtenir les dernières grosses productions du moment sur Steam, à condition d’avoir suffisamment d’argent à dépenser pour en profiter. Heureusement, la plateforme de Valve pense aussi aux petits budgets en faisant continuellement des promotions et des soldes.

Steam offre même des jeux régulièrement. Tous les joueurs PC peuvent récupérer à la simple condition de posséder un compte sur le service. Pendant quelques heures, le titre Intravenous est disponible sans frais sur Steam.

Steam offre un jeu d’infiltration inspiré de Metal Gear Solid

Le jeu Intravenous est offert sur Steam jusqu’au 16 juillet à 19h. Il ne vous reste donc que quelques heures pour ajouter le titre développé par Explosive Squat Games à votre bibliothèque. Intravenous devrait plaire aux fans de Metal Gear Solid, puisqu’il mêle infiltration et action.

Pour vous faire discret, vous devez rester caché dans le noir pour ne pas faire monter l’indicateur de visibilité et ne pas vous déplacer trop vite afin de ne pas faire de bruit (une jauge vous permet de savoir si vous êtes bruyant). Des mécaniques clairement inspirées d’un autre grand nom du genre : Splinter Cell.

Notez que plus votre armure et vos armes portées sont lourdes, plus votre personnage, Steve Robbins, se fait entendre en bougeant. Dans Intravenous, il faut aussi penser à cacher les corps des ennemis pour ne pas alerter le reste des gardes.

Jouer le bourrin reste une option, mais le nombre important de soldats et la résistance relative de Steve demande un certain talent pour survivre au combat. Notez qu’Intravenous n’est pas totalement dépourvu de scénario.

Steve cherche à venger son frère, tué par des « junkies de bas étage ». Sachez qu’un certain Intravenous 2, décrit comme « le mélange ultime de jeu tactique et de récit immersif », doit sortir dès ce 15 août sur Steam.