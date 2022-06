Stranger Things 4 : pourquoi un tel délai entre les deux parties ?

Si vous êtes un fan de Stranger Things, impossible d’être passé à côté de l’événement de la fin mai. Le début de la saison 4 de la série phare de Netflix, avant-dernière avant la grande conclusion. Des épisodes supplémentaires très sombres lors d’une première partie déjà disponible. La seconde arrive le 1er juillet en promettant d’être explosive selon l’un des membres du casting. Mais pourquoi un tel écart entre les deux parties ? Shawn Levy, producteur exécutif, en dévoile les raisons lors d’une interview avec THR.

La saison 4 de Stranger Things se divise en deux parties et les fans devront attendre (un court moment) avant de découvrir son grand final. Une décision voulue par Shawn Levy et toute l’équipe créative de la série Netflix. Voici ce que nous dit le producteur exécutif à ce propos lors d’une interview avec THR.

Nous ne pensions pas que les 9 épisodes seraient prêts à temps, nous avons fait attendre les gens assez longtemps. Nous avons toujours su que si nous pouvions livrer les 7 premiers épisodes, ce serait le point de rupture et un moment si satisfaisant qu’il permettrait de nourrir les fans assez longtemps pour terminer la seconde partie.

Chaque série joue avec un modèle différent. Nous avons eu des saisons complètes, c’est-à-dire Stranger Things 1, 2 et 3. Nous avons vu Disney+ et Hulu se prêter à une diffusion hebdomadaire pas vraiment adaptée à notre cas. Nous sommes donc heureux d’avoir pu offrir à notre communauté une énorme histoire. Mais cela nous donne aussi le temps d’atterrir en terminant les deux derniers épisodes en force. Comme vous l’avez vu, cette saison 4 repose sur des effets visuels et une construction du monde à haut niveau. Et comme vous pouvez l’imaginer, le volume 2 est très ambitieux dans sa narration. Nous avons besoin d’un peu plus de temps pour un final en force.

– Shawn Levy