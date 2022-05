Stranger Things, saison 4 : la partie 2 est un « climax explosif », révèle l’acteur de Vecna

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la première partie de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix.

Après plusieurs années d’attente, la saison 4 de Stranger Things est enfin arrivée sur Netflix. Les 7 épisodes de la partie 1 sont disponibles depuis vendredi dernier sur la plateforme de streaming. La partie 2 sera diffusée à partir du 1er juillet 2022 sur Netflix. Elle sera composée de deux épisodes, un de 1 heure 25 minutes et un de 2 heures 30 minutes. D’ailleurs, chaque épisode de cette saison de Stranger Things a coûté deux fois plus cher qu’un épisode de Game of Thrones.

Le méchant Vecna dans la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

La deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things est donc attendue avec impatience. Elle clôturera les évènements de cette saison avant la saison 5 qui sera la dernière de la série à succès. Netflix a même dissimulé un teaser d’une trentaine de secondes de la partie 2 pour faire patienter les fans. Comme on s’y attend déjà, la deuxième partie promet d’être encore plus intense que la première.

Jamie Campbell Bower donne son avis sur la fin de la saison 4 de Stranger Things

Le vilain principal de la saison 4 de Stranger Things est Vecna, une créature terrifiante inspirée du jeu Dungeons & Dragons (D&D). Vecna n’est autre que Henry Creel, aussi connu sous le nom de Peter Ballard. Il est joué par l’acteur Jamie Campbell Bower. Ce dernier a fait une révélation sur la deuxième partie à venir de la série.

En discutant avec Entertainment Weekly, Jamie Campbell Bower a dévoilé que : « ça devient plus fort. Si vous pensiez que c’était déjà aussi fort que possible, ce n’est pas le cas. Ça va plus loin visuellement, au niveau de l’histoire et émotionnellement pour tous les personnages. C’est vraiment un climax explosif, disons ».

Jamie Campbell Bower fait probablement référence à l’affrontement entre Eleven et Vecna. En effet, Eleven a elle-même libéré Henry Creel quand elle était petite avant de l’envoyer dans l’Upside Down. Elle a ainsi ouvert le premier portail vers l’Upside Down sans le savoir. Maintenant qu’elle a fait face aux fantômes de son passé et qu’elle a récupéré ses pouvoirs, Eleven devra sûrement éliminer Vecna pour sauver ses amis et Hawkins.

Enfin, Jamie Campbell Bower n’est pas le seul acteur de Stranger Things à s’être prononcé sur la fin de la saison. La semaine dernière, David Harbour qui joue Jim Hopper a donné son avis enjoué sur la fin de la quatrième saison de Stranger Things.

Source : ComicBook