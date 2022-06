Stranger Things : la saison 4 est-elle trop sombre ?

La première partie de la saison 4 de Stranger Things est disponible depuis le 27 mai sur Netflix. Les 7 épisodes replongent les fans dans l’horreur de Hawkins attaqué par Vecna, la terrible créature de l’Upside Down. Par rapport aux trois premières saisons, la quatrième saison est définitivement la plus sombre. Il ne fait aucun doute que Stranger Things devient de plus en plus horrifique au fil des saisons. Les frères Duffer à l’origine de la série ont d’ailleurs confirmé que la saison 5 sera la dernière.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Mais alors, la saison 4 de Stranger Things est-elle trop sombre et violente ? Les fans supportent-ils bien cette progression vers l’horreur ? Le réalisateur Shawn Levy a lui-même reconnu qu’il était parfois nerveux que la série devienne trop sombre. Il pense désormais que l’ambiance de Stranger Things est son « super-pouvoir ».

Le public de Stranger Things a grandi avec les acteurs au fil des saisons

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Shawn Levy est revenu sur la saison 4 et la partie 2 à venir. « J’étais parfois nerveux que la série devienne si sombre que ce serait rebutant pour les jeunes téléspectateurs qui ont afflué vers notre série », a-t-il déclaré. Finalement, l’équipe de production a réalisé que « notre public reste avec nous et grandit avec nous ».

Initialement destinée aux jeunes adolescents, Stranger Things s’est rapidement imposée auprès des plus âgés aussi. Ceux qui ont vu la première saison en 2016 alors qu’ils étaient jeunes adolescents ont grandi avec la série et sont aujourd’hui de jeunes adultes. Shawn Levy a ajouté que « on a l’impression qu’une fois de plus, devenir plus sombre est loin de nous avoir fait du mal. Cela nous a peut-être aidé car, comme vous le dites, la série et notre public grandissent et évoluent avec nos jeunes stars ».

En tout cas, Stranger Things n’est pas près de faire marche arrière. La deuxième partie de la saison 4 s’annonce encore plus intense. Les deux derniers épisodes longs de 1 heure 25 minutes et de 2 heures 30 minutes seront diffusés le 1er juillet sur Netflix. L’acteur de Vecna a même révélé que la partie 2 est un « climax explosif ». De son côté, Shawn Levy a déclaré que : « après avoir vu ces deux épisodes finaux, ils sont aussi émouvants que cinématographiques. Ils sont définitivement un régal pour les yeux, mais ils vous frappent en plein cœur ».

Source : ComicBook