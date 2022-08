Stranger Things : une scène de la saison 4 a nécessité 2 ans de production

Après presque trois années d’attente, les fans de Stranger Things ont enfin pu découvrir la saison 4 de la série Netflix de science-fiction. Les neuf épisodes des deux parties sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming depuis plusieurs semaines. Néanmoins, on continue progressivement de découvrir de nouvelles anecdotes de tournage. Après l’audition de Robert Englund dans une baignoire, on apprend désormais qu’une scène de la saison 4 en images de synthèse a nécessité près de deux ans de production.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

À cause des multiples retards dus à la pandémie de Covid-19, la saison 4 de Stranger Things a pris plus longtemps que prévu à être terminée. Cela a néanmoins permis aux équipes de production de peaufiner les neuf épisodes et plus particulièrement les scènes en images de synthèse qui requièrent plus de travail que les autres.

La scène dans l’Upside Down avec le survol des chauves-souris a été très longue à tourner

Julien Henry, le superviseur des effets spéciaux de Stranger Things, s’est récemment entretenu avec Collider au sujet de la saison 4. Il est alors revenu sur une scène en images de synthèse qui a pris un temps fou à tourner. Il s’agit de la scène du survol d’Hawkins dans l’Upside Down. La caméra suit une horde de chauves-souris qui survolent Hawkins jusqu’à la Maison Creel.

« En fait, il y a une anecdote amusante. Nous avons commencé à travailler sur la saison 4 il y a plus de deux ans. Nous avons commencé à développer quelques looks, à travailler sur les ressources avant la pandémie. Et quand cela s’est arrêté, nous avons continué à travailler sur un ou deux plans. L’un est un survol de Hawkins – pour suivre les chauves-souris au-dessus de Hawkins, puis vous atterrissez sur la maison Creel. Et ce plan nous a pris près d’un an et demi ou deux ans pour le réaliser et changer l’animation. Il y avait beaucoup de temps, donc nous avons mis tellement de temps à développer ce plan. C’était plutôt cool », a déclaré Julien Henry.

Cette scène dans l’Upside Down était effectivement impressionnante comme celle du solo d’Eddie Munson à la guitare qui a fait exploser les écoutes de Metallica. Désormais, tous les fans se posent la même question. Quand sortira la saison 5 de Stranger Things ? On sait déjà que la saison 5 sera plus courte que les autres, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée. En attendant, le co-créateur Matt Duffer a révélé que « cela dépend à qui vous demandez » avant d’ajouter que « plus vous raccourcissez la production, plus vous raccourcissez la post-production, plus les choses sont compromises ».

