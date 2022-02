Street Fighter 6 dévoile-t-il le sexe de Ryu dans son trailer ?

Un nouveau débat particulièrement puéril « enfle » autour du teaser de Street Fighter 6 et celui-ci concerne une nouvelle fois le protagoniste de la série, Ryu. Si le fait qu’il porte désormais des sandales a déjà pas mal fait réagir la communauté, un nouveau détail, qui se cache sous sa ceinture cette fois, fait parler de lui.

Street Fighter 6 © Capcom

Tout le monde a entendu parler du nouvellement annoncé Street Fighter 6, le prochain jeu de combat de Capcom. Et que dire à son sujet, si ce n’est que l’annonce et le teaser qui l’accompagne n’arrête plus de faire jaser.

Hier, nous vous évoquions par exemple le fait que le logo de Street Fighter 6 aura coûté 60 € à Capcom, qui l’a trouvé sur une simple banque d’images. Aujourd’hui, la communauté a porté le débat autour d’un nouveau sujet, qui se passe sous la ceinture de Ryu.

Est-ce que vous aussi, vous voyez le sexe de Ryu dans le trailer de Street Fighter 6 ?

Le teaser (très terne) de Street Fighter 6 comprend énormément de plans avec Ryu, l’un des principaux protagonistes de la franchise. Ce qui est bien normal. Mais l’un des plans de ce teaser, où l’on aperçoit Luke Sullivan à gauche et Ryu à droite, nous a un peu tapé dans l’œil.

Est-ce que vous le voyez, vous aussi, ou est-ce qu’il s’agit d’une hallucination collective ?

Le « dick print » comme le disent les anglais, de Ryu dans le trailer de Street Fighter 6 © Capcom

Comme l’évoque nos confrères chez Kotaku, cela porte un nom en anglais : le dick print, qui se passerait presque de traduction en français. Mais on pourrait toutefois traduire le terme comme le fait « d’apercevoir un pénis à travers les vêtements », si vous le voulez bien.

Sur Twitter, les fans s’en donnent à cœur joie. « Puisque qu’on voit le pénis de Ryu à travers ses fringues, j’espère que ce ne sera pas le cas pour Ken. J’aimerais bien que Ryu ait canoniquement un plus gros pénis que Ken » dit l’un. « Pensez-vous que c’est le même mec qui a fait les orteils de Ryu ? » dit l’autre. Vaste débat.

Ce détail mis de côté, nous avons hâte d’en savoir plus sur Street Fighter 6. Capcom a dit que de plus amples informations seront apportées au sujet du jeu à partir de cet été 2022, alors, patience. Et si vous aviez manqué le teaser, le voici (avec l’horodatage réglé au moment opportun, bien sûr).