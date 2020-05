Suicide Squad : David Ayer aura-t-il son Director’s Cut ?

Un Director’s Cut pour Suicide Squad ? – Crédit : Warner Bros

Après trois années d’une campagne intense, les fans ont droit à une grosse surprise cette semaine. La Warner a annoncé la sortie du Director’s Cut de Justice League sur HBO Max, plate-forme SVOD, en 2021. Une sortie inespérée qui a fait réagir David Ayer, cinéaste derrière l’un des films les plus détestés du DCEU : Suicide Squad.

Un nouveau montage pour Suicide Squad ?

Difficile fût la réception de Suicide Squad par la presse et les spectateurs. Le long-métrage était pointé du doigt pour son mauvais goût, à l’image de sa bande-originale par Skrillex et Rick Ross. Les différents personnages n’ont pas été épargnés dont Jared Leto, considéré comme la pire interprétation du Joker au cinéma. Malgré cet échec, la Warner a su relever la tête avec un Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix dans le Joker et la sortie prochaine du Batman de Matt Reeves.

Et avec la sortie du Snyder Cut de Justice League, la Warner compte offrir un second souffle au long-métrage d’une durée de 6 heures en 4 parties. Une release qui aurait pu donner des idées à David Ayer et son Suicide Squad. Jusqu’à maintenant, le cinéaste n’a jamais caché son envie de monter lui-même le film. Interrogé à ce propos sur Twitter, le cinéaste a donné son avis sur la question.

J’adore Warner, ça a toujours été mon studio de cœur. Je respecte et soutiens pleinement le chemin incroyable que prend DC Comics sous sa direction. Mon montage de Suicide Squad n’est qu’une rumeur. Et c’est très bien comme ça.

– David Ayer

Un nouveau départ pour le DCEU

The Batman de Matt Reeves – Crédit : Warner Bros

La page est tournée pour David Ayer et il en est de même pour la Warner. Le Snyder Cut est né de la pression des fans et le chapitre entamé par Zack Snyder définitivement clôt. Le studio semble désormais tourné vers une approche plus réaliste, polar, de la mythologie Batman. The Batman de Matt Reeves est décrit comme un film de détective et le Joker mettait l’accent sur un univers terre-à-terre. Restent d’autres productions, beaucoup plus fantastiques, comme Aquaman avec un second épisode en préparation, la suite de Shazam!, Black Adam avec Dwayne Johnson et le spin-off de Harley Quinn sorti en février 2020.

