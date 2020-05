The Batman : seul le Pingouin aura un rôle secondaire, affirme Colin Farrell

The Batman de Matt Reeves sera sans doute le film de la franchise réunissant le plus de vilains de Gotham City. Mais tous n’auront pas un rôle aussi important. Selon Colin Farrell, le Pingouin ne fera que des apparitions.

Qui sera le vrai grand méchant de The Batman ? Depuis l’annonce du film, Matt Reeves a révélé au compte-goutte la composition de son casting, dont une grande partie jouera des rôles d’ennemis de Batman. Parmi tous ces vilains, on se demande lequel fera vraiment régner la terreur sur Gotham. D’après les récentes déclarations de Colin Farrell, ce ne sera en tout cas pas le Pingouin.

Crédit : DC Comics

Oswald Cobblepot ne devrait pas un rôle très important dans le long-métrage de Matt Reeves. Son interprète Colin Farrell a en effet révélé qu’il « n’avait pas beaucoup à faire dans le film ». L’acteur fait néanmons référence à ses apparitions en évoquant des « scènes savoureuses ». Farrell a également déclaré qu’il avait hâte de reprendre le tournage, interrompu depuis mars dernier à cause de la crise pandémique.

The Batman : premières images de Robert Pattinson en Chevalier Noir

L’Homme-Mystère, grand vilain de The Batman ?

Robert Pattinson aura toutefois bien assez à faire avec toute la panoplie d’adversaires qu’il croisera à Gotham City. En plus du Pingouin, Batman affrontera en effet Carmine Falcone, joué par John Turturro, ainsi que Catwoman, interprétée par Zoe Kravitz. Ces deux personnages ne seraient néanmoins pas aussi importants qu’un autre grand ennemi du Chevalier Noir également présent dans le film. Selon les théories de nombreux fans et médias, le vilain central de The Batman serait en effet l’Homme-Mystère. Le personnage sera incarné à l’écran par Paul Dano, dont aucune photo du tournage n’a fuité pour l’instant. Dans The Batman, l’Homme-Mystère serait appelé par son nom de naissance Edward Nashton, ce qui laisse penser que le film se pencherait sur les origines de ce criminel fou et plein de mysères.

Avec tous ces vilains réunis, The Batman s’annonce déjà comme le film le plus sombre de la franchise. Le Chevalier Noir pourra cependant compter sur le soutien du fidèle Alfred, joué par Andy Serkis, ainsi que du Commissaire Jim Gordon, incarné par l’acteur Jeffrey Wright. Initialement prévue pour le 25 juin 2021, la sortie en salles de The Batman a été récemment repoussée au 1er octobre 2021.

La nouvelle Batmobile de The Batman ressemble à un muscle car bodybuildé des années 70