Super Mario Bros. : cette astuce méconnue vous aurait évité bien des tracas !

Super Mario Bros. © Nintendo

Une cartouche NES de Super Mario Bros. s’est vendue à 660 000 dollars aux enchères, ce qui montre à quel point ce jeu est un monument de l’industrie vidéoludique. Nombre de joueurs ont parcouru en long et en large le Royaume Champignon, sautant de plateformes en plateformes pour secourir la princesse Toadstool capturée par Bowser.

Véritable fer de lance de NIntendo, ce titre emblématique a toutefois fait rager une flopée de joueurs. Dans le Super Mario Bros. original, il n’était pas possible de sauvegarder ou d’accéder à des niveaux spécifiques via des mots de passe. Une fois que vous aviez dépensé toutes vos vies, la partie était terminée si bien qu’il fallait tout recommencer depuis le monde 1-1. Ce qui s’avérait très frustrant, notamment lorsqu’on était proche du but.

À lire > Un joueur de Super Mario Maker 2 a passé 7 ans à créer « Super Mario Bros. 5 »

Super Mario Bros. : comment éviter de tout recommencer

Pourtant, une astuce simplissime permettait d’éviter d’avoir à se retaper tous les niveaux. Documentée sur Internet depuis plusieurs année, elle a été remise au goût du jour récemment par le compte TikTok RetroGamingOnline.

Et à en croire les nombreux commentaires de joueurs stupéfaits, elle restait encore méconnue d’une grande frange de la communauté. « Tous les moments de rage de mon enfance… ils étaient tellement évitables », fustige un joueur. « Mec, j’avais besoin de cette information il y a 30 ans… », déplore un autre.

Cette astuce fonctionne sur n’importe quelle version du Super Mario Bros. original (NES, console virtuelle sur Wii U, Nintendo Switch Online). Lorsque vous avez perdu toutes vos vies, attendez que le jeu revienne à l’écran-titre. Puis maintenez le bouton A enfoncé et appuyez sur Start. Vous reviendrez alors au premier niveau du monde dans lequel vous avez succombé et non pas au 1-1 de Super Mario Bros. qui a d’ailleurs été achevé par une main robotique.