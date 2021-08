Super Mario : le prochain film animé a trouvé son Spike

L’humoriste Sebastian Maniscalco prêtera sa voix et son talent à Spike, le patron de Luigi et Mario, dans le prochain film animé Super Mario.

Super Mario s’apprête à faire un retour remarqué sur écran géant. En effet, Nintendo a choisi de s’associer à Illumination pour travailler sur ce défi d’envergure. Déjà à l’origine des succès de Moi, Moche et Méchant et Comme des Bêtes, le studio compte bien frapper fort avec l’arrivée de ce nouveau projet. Si pour le moment, de nombreux détails restent à confirmer, on connaît déjà le comédien qui prêtera sa voix et son talent au personnage de Spike. Il s’agit de Sebastian Maniscalco, un célèbre humoriste américain.

Super Mario : le prochain film d’animation commence à se dévoiler – Crédit : Nintendo

Si ce dernier est déjà apparu au générique de Green Book, sa carrière cinématographique est encore assez mince. Connu pour ses performances scéniques outre-Atlantique, Maniscalco devrait voir sa côte de popularité exploser grâce à cette participation.

Super Mario : le prochain long-métrage d’animation se précise

Les attentes sont immenses. Après le regrettable live-action de 1993, c’est donc la première fois que le héros de jeux-vidéos s’offre un retour dans les salles obscures. Miser sur une version animée semble une solution sage, surtout si Illumination met au service de Nintendo tout son savoir faire en la matière. Mais pour l’heure, peu d’informations filtrent sur ce projet d’envergure. Côté casting, on attend toujours de savoir qui donnera de la voix aux personnages principaux. Seul Maniscalco a confirmé sa participation dans un récent podcast.

Le personnage de Spike est bien connu des amateurs de Super Mario Bros. Apparu dans le jeu de 1984, ce protagoniste s’amuse à ralentir les efforts de Mario et Luigi, en leur lançant divers objets. La version cinématographique du personnage devrait donc s’inspirer directement de cet ennemi coriace. Certes, c’est un rôle de second ordre, mais Maniscalco ne cache pas sa joie de participer à un tel projet.

Nintendo semble vouloir faire oublier le désastreux long-métrage de 1993, en offrant à sa franchise phare, un retour cinématographique digne de ce nom. Il y a fort à parier qu’Illumination s’offrira des stars de premier plan pour donner vie à Mario, Luigi ou encore Peach. C’est l’une des marques de fabrique du studio. Pour l’heure, aucune de sortie officielle n’est encore confirmée. Le projet devrait logiquement se dévoiler au grand public courant 2022-2023.

Source : Screenrant