Super Marios Bros aura-t-il un jour droit à une suite au cinéma ?

Les fans de Mario se sont longtemps demandé pourquoi le film Super Mario Bros n’avait jamais eu de suite. La fin laissait la porte ouvrait la porte à de nouvelles aventures, et la licence de jeux vidéo continue encore à séduire le public en 2020. Mais aujourd’hui, il semble de moins en moins probable que l’on voit un jour Super Mario Bros 2 débarquer sur les écrans de cinéma.

La principale raison est que le premier opus a été un immense échec, à la fois critique et commercial. Le film qui a coûté 48 millions de dollars, n’en a rapporté que 20 millions. Sur le papier, Super Mario Bros avait pourtant beaucoup d’atouts pour séduire. Il s’agissait à l’époque de la première adaptation en live action d’un jeu vidéo. La production avait en outre recruté un casting de qualité. Bob Hoskins incarnait Mario, John Leguizamo était dans la peau de Luigi et le grand Dennis Hopper jouait le rôle de Koopa.

Malheureusement, ce casting et les effets spéciaux novateurs qui ont été employés, n’ont pas suffi. Les fans du jeu Nintendo ont notamment été déçus de ne pas retrouver le style visuel de l’univers de Mario. Comme beaucoup d’autres adaptations de jeux vidéo qui ont suivi, l’histoire et les éléments du film étaient également trop éloignés du titre. Ce flop de Super Mario Bros a refroidi Nintendo pour les décennies à venir. La firme japonaise aura en effet attendu presque trente ans pour se lancer dans une nouvelle adaptation cinématographique d’une de ses franchises, avec le film Pokémon: Detective Pikachu, sorti en 2019.

Un Super Mario Bros 2 en comic

Certains fans de Super Mario Bros, car il en existe quelques-uns, ont décidé de compenser l’absence d’un deuxième opus eux-mêmes. En collaboration avec Parker Bennett, co-scénariste du film, ces derniers ont publié un comic racontant la suite des aventures de Mario et Luigi. Il s’intitule Super Mario Bros. 2: The Movie Sequel Comic. Son intrigue reprend exactement là où on a laissé les deux héros dans le film, et résout le cliffhanger final.

Nintendo semble néanmoins prêt à revisiter la célèbre licence. Un reboot de Mario, cette fois en version film d’animation, est actuellement en développement. Il sortira dans les salles en 2022.

Source : SCREEN RANT