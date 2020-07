Vente aux enchères record d’une version de Super Mario Bros vendue 114 000 dollars

L’acheteur a préféré garder l’anonymat mais il a bel et bien mis la main à la poche et sorti pas moins de 114 000 dollars pour s’offrir cette version originale de Super Mario Bros.

Crédit : Heritage Auctions

Le possesseur d’une version de Super Mario Bros a eu la bonne idée de garder le jeu dans son emballage. Cela lui a permis de le vendre aux enchères à 114 000 dollars. Comme quoi, il est bien de tout conserver, on ne sait jamais. Cette cartouche du jeu pour la très populaire console de Nintendo, la NES (Nintendo Entertainment System), était sortie en 1985 et avait connu un succès planétaire immédiat.

Des ventes aux enchères record pour Nintendo

La maison de vente aux enchères Heritage Auctions avait fait expertiser l’état de la cartouche du jeu et son emballage après 35 ans d’existence et l’avait noté 9,4 / 10 la meilleure note attribuée. Le précédent record avait été atteint pour le même Super Mario Bros qui avait été vendu à 100 000 dollars. Un autre jeu du développeur japonais, le célèbre Mega Man, a quant à lui été vendu 75 000 dollars l’an passé.

Afin d’atteindre ce montant record pour s’adjuger le jeu, son acquéreur anonyme aura dû batailler pendant de longues heures face à d’autres fans de Super Mario Bros. 29 enchères auront été nécessaires pour définitivement clore le suspense. Cela semble confirmer que les consoles et jeux rétro des années 1980-1990 ont de plus en plus de succès.

Nintendo NES : Uemura pensait que le PDG de Nintendo avait bu lorsqu’il lui a demandé de créer la console

Une étiquette en carton qui fait toute la différence

Les experts semblent être d’accord sur l’élément clé qui a permis de briser le record. Il s’agirait de son étiquette en carton. Avant d’utiliser le plastique comme matériau pour sceller chaque jeu, les fabricants utilisaient en effet le carton et les jeux étaient alors enfermés dans des boîtes plastiques. Mais ce type d’emballage n’aura duré que peu de temps, ce qui rend ces versions très rares et a fait monter les prix.

D’autres consoles ou jeux ont également atteint des montants de vente aux enchères impressionnants comme Sega. Après le succès de sa console Saturn, le constructeur avait pour projet de lancer une Sega Pluto-02 mais son développement s’était arrêté et cette console n’a jamais été commercialisée. Un de ses prototypes a quand même été vendu 84 000 dollars chez Heritage Auctions.

Nintendo NES : l’adaptation abandonnée du film Jours de Tonnerre refait surface

Source : CNN.com