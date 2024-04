The Last of Us : l’actrice de Dina dévoile un gros point fort de la saison 2

Isabela Merced se chargera d’incarner Dina dans la saison 2 de The Last of Us. La comédienne se félicite de sa complicité à l’écran avec Bella Ramsey. Et de confier qu’elle avait hâte que les fans puissent le vérifier par leurs propres yeux.

© Sony

En pleine production, la saison 2 de The Last of Us introduira une flopée de nouveaux personnages bien connus des joueurs de TLOU 2. Outre Abby qui sera interprétée par Kaitlyn Dever et Jesse qui sera incarné par Young Mazino, les regards seront braqués sur Isabela Merced qui devra assumer le rôle de Dina. Sans vous en dire trop, cette dernière entretient une relation forte avec Ellie, d’où sa place importante dans l’intrigue.

Visiblement, le courant est très bien passé sur le tournage avec Bella Ramsey qui interprète pour rappel la jeune héroïne. A tel point qu’il tarde à Merced de montrer le résultat final aux fans. “Je suis tellement excitée à l’idée que les gens voient ma complicité avec Bella. Bella et moi avons tellement d’alchimie. Dès le premier jour, c’était là. Il n’y avait aucun travail à faire”, se félicite l’actrice “honorée” de participer au projet.

Isabela Merced et Bella Ramsey auront-elles une belle alchimie à l’écran ?

Reste à voir si cette déclaration, qui vise avant tout à donner envie aux fans, se vérifiera dans les faits. Comme précisé plus haut, Dina est un personnage très important dans la vie d’Ellie. Lorsqu’on lance une partie de The Last of Us Part II, la complicité est d’ailleurs palpable entre les deux protagonistes et ce dès les premières minutes de jeu. On espère qu’il en sera de même dans la saison 2 de la série.

L’interprète de Dina s’est plongée dans l’œuvre source lorsqu’elle a su qu’elle avait intégré le casting. L’actrice a joué au second volet, une expérience qu’elle a adorée. “C’est tellement bien fait. Quand vous voyez les Bloaters, votre cœur commence à s’emballer, vos mains deviennent toutes moites et vous pouvez à peine tenir la manette. C’est juste une expérience incroyable, je considère que tout que ce qui fait monter mon rythme cardiaque est une expérience amusante, alors j’ai apprécié l’excellent travail de Neil Druckmann”, explique-t-elle à Collider.

La saison 2 de The Last of Us est attendue pour le printemps 2025. Retrouvez ici notre dossier complet pour tout savoir à son sujet.