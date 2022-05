Syma Mobile : ce forfait 110 Go coûte seulement 7€90/mois !

Une offre très intéressante est disponible chez Syma Mobile – Crédit : Unsplash

Régulièrement, nous vous signalons les forfaits les moins coûteux dénichés dans notre comparateur maison. Des bonnes affaires qui sont généralement disponibles pendant un laps de temps limité si bien qu’il faut vite se décider. En ce moment, c’est un forfait concocté par Syma Mobile qui a retenu notre attention. Celui-ci coûte 7,90 euros par mois et vous permettra de disposer d’une enveloppe data conséquente de 110 Go en 4G.

Des petits prix chez Syma Mobile

Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine mais aussi depuis les DOM et l’Europe. Vous disposerez d’ailleurs de 6 Go de données mobiles incluses dans votre forfait si vous vous trouvez dans les territoires d’outre mer et en Europe. Ce forfait est sans engagement et vous pouvez l’agrémenter d’options, notamment pour obtenir plus de destinations internationales illimitées ou plus de données mobiles.

Fait appréciable, son prix attractif reste identique même après un an de souscription. Comme l’indique Syma, ce forfait sera seulement disponible à ce prix garanti jusqu’au 18 mai prochain. Vous pouvez également opter pour son grand frère, le forfait « dix » proposé actuellement à 10€90/mois. Sans engagement également, celui-ci inclut 150 Go de data dont 8 depuis l’Europe et les DOM. Et il est possible de basculer vers la 5G, moyennant 5 euros supplémentaires.

À lire > Meilleur forfait mobile : voici les meilleures offres en mai 2022