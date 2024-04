Un forfait 150Go à moins de 10€ – Découvrez maintenant l’offre Syma !

En ce moment chez Syma, vous pouvez profiter d’une enveloppe de 150Go pour moins de 10€ en 4G et moins de 12€ en 5G, le tout sur le réseau de SFR ! On vous dit tout ci-dessous sur les forfaits Syma Le neuf et Le onze ci-dessous.

À l’ère du numérique, nos besoins en données mobiles explosent. Que ce soit pour le streaming vidéo, les réseaux sociaux ou simplement pour rester connecté, l’importance d’un forfait mobile généreux en gigas n’a jamais été aussi cruciale. Avec l’augmentation constante de la consommation de données, trouver un forfait à la fois économique et suffisamment fourni devient un véritable défi.

Syma a pleinement conscience de cette réalité et propose deux forfaits exceptionnels à 150Go. Que vous soyez adepte de la 4G ou prêt à embrasser la vitesse de la 5G, Syma a une offre pour vous :

Le forfait Le neuf à 9,99€/mois sans engagement en 4G.

Le forfait Le onze à 11,99€/mois sans engagement, mais en 5G.

Le neuf et Le onze de Syma : économie et haute vitesse pour tous

Le neuf de Syma est l’allié idéal pour ceux qui cherchent à allier économie et performance. Pour seulement 9,99€ par mois, sans engagement, vous bénéficiez d’appels et SMS/MMS illimités, de 150 Go de données en France métropolitaine en 4G, et de 11 Go depuis l’Union Européenne et les DOM. Les appels internationaux vers 100 destinations et les mobiles européens sont également inclus, faisant de ce forfait une option attrayante pour les voyageurs et les internationaux.

Le onze, quant à lui, est conçu pour les technophiles à la recherche de vitesse et de connectivité accrue. Pour 11,99€ par mois, profitez de la 5G sur le réseau de SFR, avec les mêmes avantages en termes d’appels, SMS/MMS et une enveloppe globale de 150 Go, plus 13 Go utilisables en UE et DOM.

Du basique au premium : découvrez la gamme complète de Syma

Vous cherchez un forfait encore plus économique ? Syma propose également le forfait Le huit qui offre une enveloppe de 100 Go en France, 10 Go utilisables depuis l’UE et les DOM, et des appels et SMS/MMS illimités pour seulement 8,99 €/mois. Il est parfait pour ceux qui recherchent un forfait économique mais généreux.

Et pour les utilisateurs les plus gourmands en données, Le dix-neuf propose une offre impressionnante de 250 Go en 5G en France, 25 Go depuis l’UE et les DOM, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités pour 19,99€/mois. Difficile de dire non à autant de services pour moins de 20€ par mois.

Les avantages uniques de Syma : qualité, flexibilité et support

Pourquoi choisir Syma ? D’abord, la qualité du réseau. Grâce à une importante mutation technologique, Syma offre aujourd’hui une qualité de service Data supérieure, notamment avec l’introduction de la 5G et le réseau de SFR. Syma se distingue également par son offre incluant des appels illimités vers 100 destinations internationales et les mobiles européens, ainsi qu’un accès à un magazine culturel mobile, SYMA NEWS.

Autre avantage de taille : la gestion flexible des dépenses hors forfait, permettant aux utilisateurs de maîtriser leur budget avec un plafond initial de 20 euros modifiable. En prime, l’application MY SYMA est là pour vous accompagner dans le suivi et la gestion de vos consommations, vos offres, et la sécurité des données personnelles. Enfin, le service client de Syma, accessible et multilingue, est disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi et dimanche de 10h à 18h.

L’offre de Syma se démarque non seulement par sa compétitivité tarifaire, mais également par la richesse de ses services et la qualité de son réseau. Qu’importe le forfait choisi, Syma répondra à tous vos besoins !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Syma.