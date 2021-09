Technics EAH-AZ60 et EAH-AZ40 : multipoint, LDAC, ANC, tient-on les écouteurs ultimes ?

Technics a dévoilé ses EAH-AZ60 et EAH-AZ40, des écouteurs true wireless qui cumulent les fonctions : LDAC, réduction de bruit, multipoint, on se demande ce qui leur manque.

Deux nouvelles paires d’écouteurs Bluetooth 5.2 rejoignent la gamme true wireless de Technics. Spécialiste de l’audio, le constructeur japonais veut se différencier de la concurrence avec une approche plus professionnelle, s’attachant à offrir le meilleur de la communication et de la qualité audio. Sur ce terrain, Technics vient ouvertement se frotter à Jabra dont c’est le domaine de prédilection.

Les EAH-AZ60 et EAH-AZ40 viennent renforcer la présence des EAH-AZ70W sortis en 2020. Ils seront lancés en octobre aux prix respectifs de 229 € et 149 €.

Technics EAH-AZ60 – Crédit : Technics

Les EAH-AZ70W ont montré les capacités de Technics en matière d’écouteurs totalement sans fil. Malgré un son plutôt basseux, ils présentent une excellente qualité audio et une autonomie qui a de quoi en remontrer à bon nombre. La réduction de bruit n’est pas leur fort en revanche.

Aujourd’hui, Technics veut rebattre les cartes et pousser plus avant les fonctions de ses écouteurs. C’est ainsi que l’on a désormais droit à du Bluetooth multipoint, à l’excellent codec LDAC ou encore à une réduction de bruit dopée aux hormones. Attention, les meilleures options ne sont disponibles sur les EAH-AZ60, les plus onéreux.

Une réduction de bruit qui pense même au vent

Ces derniers embarquent huit micros tant pour sa réduction de bruit à l’écoute qu’à la diffusion, Technics visant à offrir la meilleure expérience d’appel mains libres. Pour les communications, les AZ60 et AZ40 sont équipés de la technologie JustMyVoiceTM qui met en branle deux types de micros : un pour capter la voix et deux autres MEMS pour la nettoyer de toute perturbation extérieure. Sur ce point, rappelons que les AirPods d’Apple et surtout les QC Earbuds de Bose sont déjà d’excellents candidats.

Technics va donc plus loin avec une réduction de bruit hybride mixant une captation des bruits extérieurs et intérieur à un double traitement analogique et numérique. Le résultat devrait permettre aux EAH-AZ60 « d’obtenir les meilleures performances de suppression du bruit de sa catégorie », avance Technics.

Technics EAH-AZ60 – Crédit : Technics

Pour parfaire le tableau, le constructeur n’oublie pas le vent. Le fameux élément est la bête noire des écouteurs. Sur ses nouveaux modèles, Technics a eu l’idée de cacher profondément ses micros dans les écouteurs afin qu’il n’y soient pas exposés.

Allant de pair avec la réduction de bruit active, on trouve sur les AZ-60 deux modes Transparent et Attention. Le premier inverse les micros pour faire entendre tous les sons extérieurs. Le second va plutôt se concentrer sur la diffusion de la plage de fréquences de la voix humaine. Idéal pour ne pas rater une annonce à l’aéroport, par exemple.

Bluetooth multipoint, ou quand Technics s’attaque à Jabra

L’autre nouveauté que partagent les EAH-AZ60 et EAH-AZ40, c’est le Bluetooth multipoint. Trop peu présent sur le marché des écouteurs true wireless, cette fonction permet d’utiliser simultanément des écouteurs avec deux appareils. Par exemple, avec elle, on peut écouter de la musique sur son PC et répondre à un appel sur son smartphone, en toute transparence, les écouteurs basculant automatiquement d’un appareil à l’autre. C’est tout simplement idéal dans un environnement professionnel.

Technics EAH-AZ40 – Crédit : Technics

Côté conception, Technics a réduit l’épaisseur de ses écouteurs pour qu’ils ressortent moins des oreilles. Les canules sont aussi étudiées pour les maintenir en place, et ce, dans un confort impeccable durant une journée, assure Technics. Plusieurs embouts sont livrés avec. Concernant le poids, on n’est pas sur les plus légers du marché : 7g par écouteur pour les EAH-AZ60 et 5g pour les EAH-AZ60 et EAH-AZ40. A côté de cela, ils sont IPX4, ce qui autorise leur utilisation sportive.

Du LDAC, mais que pour les AZ-60

Parlons aussi de l’audio, pierre angulaire de ces écouteurs. Technics propose deux approches. On a un haut-parleur de 8 mm dans les AZ60 et de 6 mm dans les AZ40. Dans les deux cas, c’est inférieur aux haut-parleurs de 10 mm des AZ70W. Malgré tout, Technics assure que le rendu est au niveau et « permet d’obtenir un son pur et authentique, allant de basses claires jusqu’à des aigus fluides. ».

Technics EAH-AZ60 et EAH-AZ40 – Crédit : Technics

Les deux paires d’écouteurs sont compatibles avec les codecs SBC et AAC. Les AZ-60 vont plus loin avec l’excellent codec LDAC qui leur apporte la qualité Hi-Res Audio. Rappelons à toutes fins utiles que les iPhone ne prennent en charge que l’AAC. Hors Android, point de LDAC donc, si l’on s’en tient aux smartphones.

Terminons par l’autonomie. Les deux modèles tiennent environ 7 heures avec la réduction de bruit active et 24h en tout avec les charges contenues dans le boîtier, en AAC. En LDAC, les AZ-60 chutent à 4h30 en une charge.