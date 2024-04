Téléchargement illégal : voici les 10 films les plus piratés en avril

Téléchargement illégal

Alors que le piratage gagne du terrain face à des abonnements streaming de plus en plus chers, chaque semaine, le site TorrentFreak publie le classement des films les plus téléchargés illégalement sur les sites torrent. Ce classement donne un aperçu des tendances du piratage, mais notez qu’il ne reflète pas nécessairement la popularité ou la qualité de ces films.

Quels sont les films les plus piratés en avril 2024 ?

Pour la semaine du 29 avril 2024, le classement des films les plus piratés est donc le suivant :

Dune 2 Monkey Man Love Lies Bleeding Arthur The King Kung Fu Panda 4 S.O.S. Fantômes : La Menace de glace Rebel Moon 2 Late Night With the Devil Immaculée Dune 1

Sans surprise, c’est Dune 2 qui reste encore cette semaine en tête du classement. Après tout, le film était très attendu par les fans du premier opus et suscite un vif engouement. Il était déjà premier la la première semaine d’avril ainsi que la semaine dernière. On observe aussi l’entrée de deux nouveaux venus : Monkey Man, un thriller bien noté, et Love Lies Bleeding, un second thriller avec Kristen Stewart.

Le reste du classement propose un cocktail varié de genres. On retrouve ainsi le retour du roi Arthur dans une version XXIe siècle aux côtés du panda préféré des plus petits, Po, dans Kung Fu Panda 4. Les amateurs de chasseurs de fantômes ne sont pas oubliés avec S.O.S. Fantômes : La Menace de glace, tandis que Rebel Moon: Partie 2 – L’Entailleuse, qui n’aura pas du tout séduit au box office, reste dans le classement.

Pour les amateurs de suspense, Late Night With the Devil se glisse à la huitième place, suivi par Immaculée, un titre plus énigmatique. Enfin, Dune 1 reste présent dans le classement, sans doute téléchargé par des retardataires ou ceux qui veulent se replonger dans l’univers avant de découvrir la suite. Il descend toutefois en 10e position.

Sans ça, Oppenheimer quitte le classement, tout comme Sleeping Dogs et Road House.