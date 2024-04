Téléchargement illégal : le piratage en hausse face aux abonnements SVOD hors de prix

Alors que les plateformes de streaming se multiplient, les prix des abonnements, eux, ne cessent de grimper. Face à cette situation, de nombreux internautes se tournent à nouveau vers le piratage pour accéder à leurs films et séries préférés. Une tendance qui met en lumière les limites du modèle économique actuel du streaming.

Téléchargement illégal

La course aux abonnements est-elle en train de faire le jeu des pirates ? Une nouvelle étude américaine révèle qu’un tiers des internautes outre-Atlantique a eu recours au piratage de films ou de séries TV au cours de l’année écoulée. Et le principal coupable semble être nul autre que le prix exorbitant des services de streaming, qui provoque une vague de désabonnements.

Netflix, Disney+, Amazon Prime… trop chers ? Le piratage fait un retour en force

On se souvient tous de l’arrivée fracassante de Netflix, il y a une dizaine d’années. C’était l’avènement du streaming légal et on pensait avoir enterré le piratage pour de bon. Hélas, c’était sans compter sur l’avidité des géants du divertissement.

L’offre de contenus exclusifs s’est multipliée avec l’arrivée de plateformes comme Disney+, HBO Max, Apple TV+… et la facture s’est alourdie pour les consommateurs. Netflix, le leader du marché, a supprimé son offre Essentielle à 10,99 euros par mois pour les nouveaux abonnés, qui doivent désormais payer 13,99 euros par mois pour accéder au service sans publicités. Résultat des courses : jongler entre plusieurs abonnements devient vite un casse-tête financier. Face à cette situation, beaucoup se tournent à nouveau vers des sites de piratage pour accéder aux programmes qui les intéressent.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Déjà en 2017, des études britanniques pointaient du doigt le coût exorbitant des abonnements, justifiant aux yeux de certains le recours au piratage. L’enquête américaine confirme cette tendance : plus d’un tiers des pirates invoque le prix des services légaux pour justifier leur acte.

Mais il ne s’agit pas que d’une question d’argent. 36 % des pirates confessent ne vouloir payer un abonnement complet que pour visionner un seul programme qui les intéresse. Un argument qui met en lumière la fragmentation de l’offre de streaming, contraignant les internautes à multiplier les abonnements pour accéder à leurs contenus favoris.

Voici un bref résumé des points importants de l’étude américaine :

1 adulte américain sur 3 admet avoir piraté du contenu au cours de l’année écoulée.

Près de la moitié (43 %) des adultes ont piraté à un moment donné de leur vie.

Les jeunes générations (Gen Z et Millennials) sont plus susceptibles de pirater que les plus âgées.

Le piratage a connu une légère augmentation (11 %) par rapport à l’année précédente.

Le coût des services de streaming est un facteur majeur (35 %).

Désir d’un contenu spécifique non disponible sur une seule plateforme (36 %).

Manque de disponibilité du contenu dans certaines régions (31 %).

Éviter les publicités (17 %).

Regarder le contenu dès sa sortie sans attendre (17 %).

Face à ce constat, comment sortir de l’impasse ? Les consommateurs réclament avant tout une baisse des prix des abonnements légaux. Une consolidation du marché, avec la fusion de certaines plateformes, permettrait sans doute de rationaliser les coûts.

Les détenteurs de droits d’auteur, eux, misent plutôt sur la répression. Multiplication des actions en justice contre les sites pirates, blocage des accès… la stratégie est offensive. Reste à voir si elle sera suffisante pour endiguer le phénomène, d’autant plus que l’enquête révèle une certaine méconnaissance des risques associés au piratage (virus, financement du crime organisé, etc.).

Une chose est sûre, la guerre du streaming est loin d’être terminée. Aux plateformes de trouver le juste équilibre entre rentabilité et satisfaction client, sous peine de voir le drapeau noir du piratage flotter encore longtemps sur les mers virtuelles du divertissement.