Téléchargement illégal : top 10 des films les plus piratés cette semaine, Dune 2 garde sa place

Le classement des films les plus piratés pendant la semaine du 15 au 22 avril 2024 a été dévoilé par Torrent Freak et sans surprise, Dune 2 de Denis Villeneuve conserve sa première place.

Torrent Freak partage son estimation des films les plus piratés du 15 au 22 avril 2024

Sans surprise, Dune 2 reste en tête de ce classement

Parmi les films qui se démarquent dans le classement, Immaculée avec Sydney Sweeney

Le téléchargement illégal ne cesse de prendre de l’ampleur malgré la mise en place de sanctions contre les pirates dans certains pays comme en Italie. Cette semaine, Torrent Freak dévoile le top des films qui ont été les plus piratés et de nouveau, Dune 2 est en tête. Les internautes se sont jetés sur le deuxième opus de la franchise de Denis Villeneuve.

À lire > La France ordonne aux FAI de bloquer ces sites de téléchargement illégal

Dune 2 conserve sa place de film le plus piraté

En seconde position, on trouve Immaculée. Sans surprise puisqu’il s’agit d’un film d’horreur, premier argument, avec Sydney Sweeney, second argument. La star de la série Euphoria est plus populaire que jamais, d’où ce piratage massif du film dont elle occupe le rôle principal et la place de productrice.

Ensuite, on trouve SOS Fantômes : La Menace de glace, nouvel épisode de la célèbre franchise cinématographique avec Bill Murray, notamment. Ensuite, le nouvel opus de Kung-Fu Panda se fait une place. La 5e position est occupée par Rebel Moon 2 de Zack Snyder qui prévoit de faire 4 films supplémentaires en cas de feu vert de Netflix.

Place au top 10 des films qui ont été les plus piratés, du 15 au 22 avril 2024, avec leur note IMDb :

Dune, deuxième partie (8.8 / 10) Immaculée (6 / 10) SOS Fantômes : La Menace de glace (6.5 / 10) Kung Fu Panda 4 (6.4 / 10) Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse (5.2 / 10) Late Night With the Devil (7.2 / 10) Road House (6.2 / 10) Dune (8 / 10) Sleeping Dogs (5.9 / 10) Oppenheimer (8.5 / 10)

TorrentFreak précise que son classement se base sur une estimation. Le site spécialisé indique également que le piratage constitue une violation des droits d’auteur et que ses données donnent les tendances à partir de sources publiques. Dans les faits, le top peut être différent.

Même si cet ordre représente assez bien la hype autour des films, notamment Late Night With the Devil qui a fait beaucoup de buzz en ligne avant sa mise en ligne. Idem pour le second opus de Rebel Moon et Immaculée avec Sydney Sweeney pour attirer les foules. En général, les blockbusters horrifiques sont largement piratés.

Source : Torrent Freak