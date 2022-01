Telegram : comment bénéficier d’un service de stockage cloud gratuitement

Grâce à TeleDrive, il est possible de bénéficier d’un service de stockage cloud sur Telegram. Et ce gratuitement ! On vous explique la marche à suivre.

Telegram – Crédit : Pixabay

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Telegram a le vent en poupe, le service ayant dépassé le milliard de téléchargements l’été dernier. Sur cette application de messagerie instantanée, il est notamment possible d’envoyer des messages chiffrés de bout en bout. Un chiffrement qui permet aux utilisateurs de converser en toute discrétion. Vous pouvez également envoyer des fichiers et passer des appels vocaux et vidéo.

Alors que Telegram propose aussi des photos éphémères, il existe en outre une application basée sur l’API de Telegram nommée TeleDrive. Celle-ci offre aux utilisateurs une solution de stockage cloud gratuit. Voici comment en bénéficier :

Telegram : comment utiliser la solution de stockage cloud TeleDrive

Commencez par vous créer un compte Telegram si ce n’est pas déjà fait. L’inscription est gratuite, vous n’avez qu’à donner votre numéro de téléphone et entrer le code reçu sur l’application.

Téléchargez ensuite l’application TeleDrive en vous rendant à cette adresse.

Une fois chose faite, il s’agit de lier votre compte Telegram avec TeleDrive.

Pour ce faire, entrez votre numéro de téléphone et tapez le code que vous recevrez sur Telegram dans la foulée.

TeleDrive – Crédit : David Douïeb / Tom’s Guide

Téléchargez ensuite le fichier de votre choix et patientez.

TeleDrive – Crédit : David Douïeb / Tom’s Guide

Vous pouvez désormais accéder à vos fichiers directement dans une conversation Telegram dédiée au stockage cloud.

Telegram – Crédit : David Douïeb / Tom’s Guide

Si vous optez pour la version gratuite, il existe tout de même quelques restrictions. En l’occurrence, vous n’avez le droit qu’à 2 Go de téléchargement au maximum. En outre, la bande passante est limitée à 1,5 Go quotidiennement. Une version premium qui gomme ces restrictions est disponible au prix de 10 dollars par an.

Il existe une version payante – Crédit : TeleDrive

Évidemment, l’existence de ce service est conditionnée au bon vouloir de Telegram. Si l’application décide de bloquer l’accès à son API, TeleDrive cessera d’exister.