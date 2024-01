Temu : des clients signalent être victimes d’arnaques

Temu est le dernier arrivé du e-commerce en France. Avec sa politique de prix agressive et ses codes promo distribués à la pelle, il commence à se faire place sur ce marché dominé par Amazon. Mais Temu est-elle digne de confiance ? Des clients rapportent des arnaques.

© Envato

C’était l’application la plus téléchargée aux Etats-Unis fin 2022. Depuis, Temu est un carton mondial mais suscite des inquiétudes. En France, la plateforme est arrivé en avril 2023 et a su s’attirer une clientèle grâce à ses prix extrêmement bas. À tel point qu’ils nourrissent les suspicions.

Si Temu peut afficher des prix pareils, c’est parce que le site met directement les clients en relation avec des usines ou entrepôts basés en Chine. Plus besoin de passer par un commerçant qui souhaite dégager une marge. Le seul intermédiaire est ici la plateforme de vente en ligne.

Dans les meilleurs ventes de la plateforme figurent par exemple des montres connectées à 11 euros. Quand on sait que l’Apple Watch Ultra 2 coûte 900 euros, le succès de Temu est compréhensible. Le site affiche en permanence des promotions, des ventes flash, des prix barrés… Toutes les techniques de marketing sont bonnes pour attirer le client vers l’achat. Et comme attendu, tout n’est pas rose.

©Temu

Certains clients de Temu reçoivent des appels indésirables

Dans les commentaires de notre dossier consacré à Temu, un client lésé affirme être la victime d’appels indésirables depuis qu’il a tenté de commander sur la plateforme. Il aurait fini par répondre à l’arnaque et affirme avoir été débité de 468 euros avant de faire opposition à sa banque. Selon lui, Temu aurait vendu ses informations bancaires à des arnaqueurs. Nous n’avons pour l’instant pas réussi à le joindre malheureusement.

Sur Trustpilot le site récolte une note moyenne 3,4 / 5 de la part des internautes. La note est à peu près la même chez nos voisins espagnols. C’est plutôt mitigé, mais cela ne permet pas de se faire un avis certain. Les sites les plus suspicieux récoltent généralement des moyennes bien plus basses. Ce sont même des sites tout à fait fiables qui se font massacrer sur l’agrégateur d’avis : Amazon y récolte une moyenne de 1,8 / 5 !

©Trustpilot

Difficile de déceler le vrai du faux dans les avis des consommateurs sur les produits de la plateforme. Avec l’avènement de l’IA, il vaut mieux être méfiant. Sur Amazon, les vendeurs peu scrupuleux utilisent ChatGPT pour rédiger de faux avis et toute porte à croire que c’est le cas aussi sur Temu.

Les produits vendus sur Temu sont de mauvaise qualité

Dans les commentaires sur Trustpilot, un client témoigne ainsi que “les soit-disant avis laissés sur les produits sont toujours très positifs. Tout est beau, magnifique et solide. Or, le peu de chose que j’ai acheté est parti à la poubelle. On a l’impression de faire des affaires mais la facture monte vite.” Pas tout à fait une arnaque, mais une qualité des produits qui vaut à la plateforme de faire l’objet d’une enquête de la DGCCRF en France.

Temu c trop l’arnaque j’ai commander 1 fois plus jamais 😭 — 𝐌𝐞𝐚𝐧 𝐲𝐨𝐨𝐧𝐠𝐢 🐰🎰⁷ (@jlmyg13) September 3, 2023

Même les clients satisfaits abondent dans ce sens. Interrogé par nos soins, un client régulier de la plateforme affirme avoir commandé déjà dix fois sur le site, pour toute une variété de produits : un clavier gaming, des jeux de société, des écouteurs… Certains produits lui sont arrivés hors-d’usage.

Mais il reste satisfait : le service client l’a “remboursé directement, sans forcement demander de renvoyer” les produits concernés. De plus, malgré la localisation des produits pour la plupart en Chine, les produits arrivent toujours rapidement, “en 10 jours voire moins“. Une performance impressionnante, quand la plupart des sites chinois prennent généralement de 20 à 30 jours pour livrer leur produits.

Le SAV de Temu, absent ou satisfaisant ?

Cependant, la politique de service après-vente du géant du e-commerce chinois semble erratique. Sur Truspilot, une cliente fait part de son inquiétude le 21 septembre. Celle-ci aurait commandé des produits qui ne sont maintenant plus disponibles. Aucun remboursement n’est prévu : la plateforme n’arrête pas de lui envoyer des mails indiquant qu’elle lui enverra d’autres articles à la place. Une pratique plus que douteuse en matière de e-commerce.

©Better Business Bureau

Même chose aux États-Unis. Sur le site du Better Business Bureau, les témoignages affluent depuis quelques mois : “cette société m’a escroqué et arnaqué“, écrit un internaute. “J’ai passé deux commandes auprès de Temu le 25 mai 2023, mais la commande supposée a été expédiée dans une boîte endommagée et déchirée. Lorsque j’ai reçu cette commande, il manquait de nombreux articles.” Celui-ci n’aurait pas reçu de réponse du service client depuis.

Difficile de déterminer si Temu est une plateforme de confiance au vu des commentaires divergents. La plupart louent la plateforme pour ses prix extrêmement bas. Tout comme AliExpress (ou même Amazon), il faudra faire attention en commandant sur le site, en prenant un maximum de précautions pour vérifier de la qualité des produits.