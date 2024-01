TEMU : tout savoir et notre avis sur le nouveau site d’e-commerce chinois qui cartonne

TEMU, c’est la nouvelle plateforme de commerce en ligne chinoise ultra-agressive qui vend des produits au rabais. Elle a du succès aux États-Unis et en France, mais elle pose de sérieux problèmes de qualité, de sécurité et de concurrence. On vous dit tout à son sujet.

Temu, c’est la nouvelle plateforme de commerce en ligne chinoise qui propose des produits à des prix très bas, en mettant en relation directe les fabricants et les consommateurs. Elle est exploitée par une gigantesque société de commerce électronique chinoise appelée Pinduoduo, qui est l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique au monde. On vous dit tout à son sujet.

🧐 Qu’est-ce que TEMU ?

Temu est une plateforme de commerce en ligne comme d’autres plateformes d’e-commerce chinoises, comme AliExpress, ou Wish. Elle propose des « chinoiseries » variées à bas coût, allant des vêtements aux bijoux, en passant par les accessoires de maison ou les gadgets électroniques.

Elle se distingue surtout par ses prix très bas, ses promotions fréquentes et ses produits gratuits pour ceux qui font la publicité de l’application sur les réseaux sociaux.

Temu est une filiale d’une société de commerce électronique chinoise appelée Pinduoduo, qui est actuellement l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique au monde. Temu a été lancée en septembre 2022 aux États-Unis où elle a rapidement connu un succès fulgurant. Elle est arrivée en France en avril 2023, et figure depuis en tête des téléchargements mobiles dans l’Hexagone.

Pour utiliser Temu, il faut soit télécharger l’application mobile sur son smartphone ou sa tablette, soit aller sur https://www.temu.com/fr. L’inscription se fait via un numéro de téléphone ou un compte Facebook. Il faut ensuite choisir sa langue et sa devise. L’application propose une interface simpliste avec des catégories de produits, des recommandations personnalisées et un moteur de recherche.

Pour commander un produit, il suffit de le sélectionner, de choisir la quantité et la couleur, et de l’ajouter au panier. Il faut ensuite renseigner son adresse de livraison et son mode de paiement. Temu accepte les cartes bancaires, PayPal et Apple Pay. Le montant total de la commande inclut les frais de port, qui varient selon le poids et la destination du colis.

Le délai de livraison est estimé entre 10 et 25 jours ouvrés. Il est possible de suivre l’état de sa commande sur l’application ou sur le site du transporteur. En cas de problème, il est possible de contacter le service client par chat ou par e-mail. Temu offre une garantie de retour jusqu’à 90 jours après l’achat.

Voici les pays officiellement desservis par Temu :

Australie

Belgique

Canada

République tchèque

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Italie

Japon

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Pologne

Portugal

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

États-Unis

😱 Pourquoi est-ce que Temu inquiète ?

Temu inquiète pour plusieurs raisons. D’une part, le site d’e-commerce vend des produits à des prix très bas, mais qui peuvent être de mauvaise qualité, ne pas correspondre à la description ou avoir des défauts.

Certains clients de Temu signalent être victimes d’arnaques. Les retours de délais de livraison trop longs, de frais supplémentaires, d’erreurs de commandes ou d’un service client inefficace sont nombreux.

Temu collecte et traite les données personnelles et bancaires des utilisateurs, mais ne garantit pas leur sécurité ni leur confidentialité. La firme est enregistrée en Irlande et aux îles Caïman, ce qui pose des questions sur la réglementation et la fiscalité applicables : certains experts soupçonnent même que Temu utilise un logiciel malveillant pour espionner les utilisateurs ou les exposer à des publicités ciblées.

Enfin, Temu concurrence de manière déloyale les autres plateformes d’e-commerce, en pratiquant du dumping et en obligeant les fabricants chinois à réduire leurs marges. Temu perd de l’argent sur chaque commande, mais cherche à s’imposer sur le marché en attirant les consommateurs avec des offres alléchantes. Le site menace ainsi l’équilibre du secteur et la pérennité des acteurs locaux.

Temu peut vendre à des prix si bas grâce à plusieurs facteurs : déjà, le site met en relation directe les fabricants et les consommateurs, en supprimant les intermédiaires. Ainsi, l’entreprise chinoise réduit les coûts de distribution et de logistique, et peut proposer des prix plus compétitifs.

Ensuite, le site utilise le principe du Team Up, Price Down, qui consiste à faire baisser les prix en fonction du nombre d’acheteurs. Plus il y a de personnes qui commandent le même produit, plus le prix diminue. Cela permet à Temu de bénéficier d’économies d’échelle et d’inciter les utilisateurs à partager l’application sur les réseaux sociaux.

La devise de Temu : « faites du shopping comme un milliardaire »

Enfin, Temu pratique le dumping : c’est-à-dire qu’elle vend ses produits à perte pour s’imposer sur le marché et éliminer la concurrence. Temu est soutenue par sa société mère Pinduoduo, qui est l’une des plus grandes plateformes d’e-commerce au monde. Pinduoduo dispose de ressources financières importantes qui lui permettent de le subventionner.

🙌 Quels sont les meilleurs conseils pour utiliser Temu ?

