Tesla Cybertruck : son prix et sa fiche technique vont changer, admet Elon Musk

Cybertruck © Tesla

Elon Musk vient de faire d’intéressants commentaires à propos du Tesla Cybertruck lors de l’assemblée annuelle des actionnaires Cyber ​​Roundup de la société, qui a eu lieu le 4 août. Plus précisément, le P.-D. G. de Tesla a déclaré que les prix et les spécifications du Cybertruck vont changer par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la présentation du pickup, il y a trois ans.

Hausse du prix et changement de fiche technique pour le Cybertruck

Bien évidemment, cette information ne devrait pas surprendre étant donné à quel point les choses ont changé depuis la révélation du Cybertruck en 2019. La pandémie de COVID-19 et les blocages d’usines ont frappé le monde quelques mois plus tard, provoquant des perturbations majeures de la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de semi-conducteurs et d’autres pièces, ainsi que des augmentations de prix sur pratiquement tout.

Ajoutez à cela l’inflation galopante que la plupart du monde connaît en ce moment et le conflit militaire en Ukraine et il y a de fortes chances pour que le prix du Cybertruck ne puisse pas être inférieur à 40 000 dollars, comme Tesla l’avait initialement indiqué en 2019.

Voici ce qu’Elon Musk a dit à propos des prix du Cybertruck hier, lors de la session de questions-réponses avec ses actionnaires.

« La tarification du Cybertruck a été dévoilée en 2019 et à l’époque, la réservation était de 99 dollars. Beaucoup de choses ont changé depuis, donc les spécifications et les prix seront très différents. Je déteste apporter ce genre de petite mauvaise nouvelle, mais nous n’avions à l’époque aucuns moyens d’anticiper l’inflation » Source : YouTube



Ce n’est pas vraiment une surprise. Après tout, Tesla avait supprimé les prix et la fiche technique du Cybertruck de son site Web en octobre 2021. Il est donc clair que des changements vont intervenir d’ici à la sortie du pickup, qui n’est pas attendue avant 2023 au minimum. Cela dit, Musk a rassuré le public sur le fait que « le Cybertruck sera un sacré produit » et « une sacrément bonne machine » sans apporter plus de détails sur les changements à venir. Nous savons simplement que le design, lui, ne changera pas.