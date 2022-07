Dans l’attente du Cybertruck, voici la « Tesla Cyberbike »

Une moto électrique que ne renierait pas Elon Musk – Crédit : HCY

Avec Elon Musk, il faut être patient. Le milliardaire n’est jamais avare en annonces concernant ses futures créations. Mais les fenêtres de sortie annoncées sont rarement respectées. Comme celle du Tesla Cybertruck qui devrait enfin débouler sur les routes à l’été 2023 après de nombreux reports. « C’est peut-être notre meilleur produit à ce jour », tease d’ailleurs Musk au sujet de son pick-up. L’homme d’affaires doit être satisfait de voir que les précommandes du véhicule ont littéralement explosé.

En attendant sa sortie, les détournements ne manquent pas. Après le Tesla Cybertruck fait de bric et de broc du YouTubeur Ginger Billy, focus sur un concept audacieux de moto électrique qui reprend les courbes froides et futuristes du Cybertruck. Signé par le concepteur HCY, ce véhicule nommé NUPO pourrait ainsi être rebaptisé Cyberbike. Fourni de détails rappelant le pick-up de Tesla, il est notamment affublé d’un phare à bande lumineuse et d’une peinture argentée.

Une cyberbike qui a de l’allure !

De quoi en faire clairement le successeur spirituel à deux roues du Cybertruck. Concept oblige, les détails sur sa fiche technique se font rares. Outre son moteur de roue arrière, on peut déduire que sa batterie est logée à l’avant. Par ailleurs, la moto se charge via un port situé là où l’on s’attendrait à trouver le réservoir d’une moto traditionnelle.

Le marché des motos électriques n’a pas encore explosé à l’instar des autres véhicules électriques. Parmi les modèles phares, on peut notamment citer la Triumph TE-1, la Horwin CR6, la Zero DS ou encore la Harley-Davidson LiveWire. Tesla va-t-il s’attaquer prochainement à ce marché pour décliner sa gamme cyber ? Le cas échéant, le constructeur serait inspiré de reprendre le joli design de ce concept de Cyberbike. Pour rappel, Tesla a d’ores et déjà sorti un Cyberquad réservé toutefois exclusivement aux enfants.

Source : Yanko Design