Tesla Cybertruck : date de sortie, prix, autonomie, gamme, tout savoir sur le pick-up futuriste

À l’approche de la production à grande échelle, il est important de faire un point sur toutes les caractéristiques déjà connues du Cybertruck de Tesla.

Cybertruck – Crédit : Tesla

Le Tesla Cybertruck est un véhicule assez atypique, au design encore jamais vu sur le marché. On sait que celui-ci utilisera le même alliage que les fusées de SpaceX, et il sera même possible de faire chauffer l’acier du véhicule pour obtenir différentes couleurs.

Le Cybertruck devrait parfaitement convenir à ceux qui aiment les voyages, puisque celui-ci pourra alimenter une caravane. Au niveau des finitions à l’intérieur, l’habitacle devrait beaucoup ressembler à celui des nouvelles Tesla Model S et X.

Quelles sont les différentes configurations ?

Le Cybertruck sera disponible en trois configurations différentes, qui sont toutes basées sur le nombre de moteurs électriques dont chacune dispose. Si la transmission intégrale est de série sur toutes les versions, sauf la version à un seul moteur, chaque moteur supplémentaire se traduit par une accélération plus rapide, une plus grande autonomie et une plus grande capacité de remorquage.

La plus abordable, avec un seul moteur, proposera une autonomie de plus de 400 km. D’après les données de Tesla, elle aura une capacité de remorquage de plus de 3400 kg et pourra abattre le 0 à 100 km/h en moins de 6,5 secondes.

Le deuxième modèle, avec deux moteurs électriques, pourra atteindre les 483 km d’autonomie, et pourra remorquer pas moins de 4500 kg. Ce dernier voit également son accélération s’améliorer, puisqu’il ne lui faut que 4,5 secondes pour atteindre les 100 km/h.

Enfin, sur le modèle le plus haut de gamme, toutes les caractéristiques sont significativement améliorées. En effet, l’autonomie passe à plus de 800 km. La capacité de remorquage atteint, elle, les 6350 kg. Enfin, il ne faut plus que 2,9 secondes pour le 0 à 100 km/h.

Prix et disponibilité

Selon le site Web de Tesla, la production des deux modèles les plus onéreux devrait débuter fin 2021. Ceux-ci seront ensuite rejoints par le modèle Single Motor RWD fin 2022. Les prix français ne sont pas encore disponibles, mais voici un récapitulatif des prix américains connus pour les trois modèles :

Cybertruck Single Motor : 39 900 dollars

Cybertruck Dual Motor : 49 900 dollars

Cybertruck Tri Motor : 69 900 dollars

On imagine que le Cybertruck sera d’abord lancé aux États-Unis, avant d’arriver en Europe peu de temps après. On peut craindre que ce géant ne soit pas très adapté aux routes européennes étroites.

Source : Tom’s Guide