Tesla : des Model Y fabriqués à Berlin ont des moteurs défaillants

Les problèmes s’accumulent pour Tesla. Non seulement le constructeur automobile fait face à des milliards de dollars de pertes selon Elon Musk, mais il doit aussi annuler plusieurs livraisons de Model Y. Certains SUV électriques fabriqués dans la nouvelle Gigafactory de Berlin que vous pouvez visiter grâce à la vidéo immersive filmée par un drone ont un problème. Plus spécifiquement, certains Model Y ont des moteurs défaillants.

Tous les Model Y fabriqués à Berlin ne sont pas concernés par l’interruption des livraisons. Cependant, pour une usine qui est l’une des plus importantes de Tesla et qui doit bientôt accélérer sa production, un tel arrêt des livraisons représente une perte considérable. Plus tôt ce mois-ci, Tesla se félicitait pourtant d’avoir produit 1 000 Model Y en une semaine dans sa Gigafactory de Berlin.

Un problème impacte les drive units des Tesla Model Y Performance

Plusieurs acheteurs de voitures électriques ont partagé leur expérience sur les forums automobiles. Ils ont été informés que la livraison de leur Model Y a été retardée à cause d’un problème. Celui-ci vient du moteur et plus spécifiquement du « drive unit » du SUV électrique. Apparemment, seulement la version Performance du Model Y est concernée par ce problème. Nous ne connaissons pas encore l’origine de la défaillance, mais elle est suffisamment importante pour mettre les livraisons en pause.

En ce moment, les drive units des Model Y assemblés à Berlin proviennent de la Gigafactory de Shanghai. Le problème vient donc probablement de cette usine. Tesla a pour objectif de produire les drive units dans la Gigafactory de Berlin, mais il continue encore de les faire venir de Shanghai pour le moment.

Ce nouveau problème de défaillance moteur rencontré à la Gigafactory de Berlin est plutôt inquiétant. Néanmoins, Tesla n’a pas encore officiellement communiqué sur le sujet. Jusqu’à présent, la Gigafactory de Berlin s’en sortait plutôt bien par rapport à d’autres. Par exemple, celle du Texas subit les conséquences de la pénurie pour les cellules 4680 des batteries. De son côté, l’usine de Berlin utilise toujours les cellules 2170 pour les batteries des Model Y.

