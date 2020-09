Tesla : Elon Musk évoque une tourelle de paintball pour le Cybertruck

Le Tesla Cybertruck est un véhicule solide. Sa constitution peut faire penser à ces véhicules futuristes que l’on voit dans les productions hollywoodiennes à grand spectacle. Mais le pick-up, outre ses capacités utilitaires, va également être utilisé pour son côté récréatif. Après tout, selon Elon Musk, les véhicules Tesla comptent parmi les choses les plus « fun » disponibles à l’achat.

Une réplique du Cybertruck par la chaine YouTube The Hacksmith. Crédits : The Hacksmith/Youtube

Dans le même esprit, le PDG de Tesla a évoqué lors d’un fil Twitter quelques pistes qui pourraient faire du Cybertruck un véhicule vraiment amusant. Il a notamment échangé avec les internautes au sujet d’une rampe qui permettrait de charger des motos et des quads sur le pickup, et, plus récemment, une tourelle de paintball qui serait chargée dans la benne du pickup.

What about a heavy duty, paintball machine gun mounted on the bed rails? — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020

Un accessoire qui lui irait comme un gant

Un tel accessoire accentuerait à coup sûr le côté futuriste du pick-up tout électrique. Déjà conçu en s’inspirant des véhicules du futur, le Cybertruck gagnerait encore en futurisme en étant équipé de cette tourelle, et le résultat serait probablement très impressionnant. Elon Musk, par le passé, avait déjà plaisanté en disant que Tesla serait un leader de l’apocalypse technologique.

Un projet externe avait en fait déjà montré la voix à ce sujet. Les membres de la chaîne YouTube The Hacksmith, connue pour ses projets déjantés, ont fabriqué un Cybertruck miniature et ont ajouté un canon à l’arrière. Ils ont ensuite utilisé le pickup pour mettre en scène une courte séquence montrant le véhicule en action, façon cinéma. Force est de constater que le rendu d’ensemble est impressionnant (voir photo ci-dessus).

Avant la révélation du véhicule, Elon Musk avait prévenu que le Cybertruck donnerait l’impression d’être tout droit sorti d’un film, et il n’avait pas menti. Le véhicule a choqué et divisé le monde de l’automobile lorsque Tesla l’a enfin révélé au public. Son design ne ressemble à rien de ce que l’on avait vu jusqu’alors, du moins dans la vie réelle. Elon Musk a déjà précisé que si le Cybertruck devait être un fiasco, Tesla se rabattrait sur quelque chose de plus conventionnel. Mais les premiers indices sur les précommandes semblent prometteurs puisqu’on parle de 900 000 réservations depuis l’annonce officielle.

Source : Teslarati