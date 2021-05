Tesla est-il honnête à propos de l’accélération de la Model S Plaid ?

Une nouvelle vidéo de la chaine Engineering Explained explique pourquoi, tant en théorie qu’en pratique, les voitures Tesla n’auront pas la capacité d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes.

Tesla Model S Plaid+ – Crédit : Tesla

Selon Jason Fenske de la chaine YouTube Engineering Explained déclare que Tesla utiliserait le « rollout » pour atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes, le temps annoncé pour la nouvelle Model S Plaid+. Le « rollout » correspond à la distance que peut parcourir un véhicule avant de déclencher les feux de chronométrage sur une piste de dragster.

Par conséquent, le 0 à 100 km/h est réalisable aussi rapidement si vous excluez le premier mètre de roulement. Concrètement, cela signifie que ce que la voiture est déjà à 10 km/h au moment où l’enregistrement commence. Par conséquent, la Tesla Model S Plaid+ serait capable d’abattre les 10 à 100 km/h en moins de 2 secondes, tandis qu’il faudrait plus de temps pour les atteindre depuis un départ arrêté.

Quel est le temps réel nécessaire pour atteindre les 100 km/h ?

Il est intéressant de noter que Tesla n’utilise pas cette méthode d’enregistrement des temps d’accélération pour ses modèles les moins chers. Il s’agit donc probablement d’une méthode marketing pour faire en sorte que les variantes les plus onéreuses paraissent aussi rapides que possible, même si ces chiffres sont ambigus.

Les temps annoncés pour la Tesla Model S Plaid+ par Tesla ne sont pas non plus les mêmes dans tous les pays. En effet, sur la boutique aux Etats-Unis, Tesla affiche un temps inférieur à 2 secondes pour l’accélération de 0 à 100 km/h, tandis que sur la boutique en France, celui-ci est de 2,1 secondes.

Selon Engineering Explained, l’accélération de 0 à 100 km/h des Tesla Model S Plaid+ est probablement plus proche de 2,3 ou 2,4 secondes dans le monde réel. La berline luxueuse de Tesla est actuellement sa voiture la plus rapide, mais celle-ci sera bientôt rejointe par la Roadster, dont la production débutera en 2022. La Roadster pourrait devenir la voiture la plus rapide du monde, puisque Tesla avait annoncé un 0 à 100 km/h en 1,1 seconde avec un moteur de fusée.

Source : Engineering Explained