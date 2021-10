Tesla : faut-il craquer pour le nouveau Model Y construit à la Gigafactory de Berlin ?

Elon Musk avait prévenu que la Tesla Model Y construite à Berlin serait différente de la version américaine, et c’est bien le cas. Le nouveau véhicule électrique regorge de nouveautés par rapport à la version fabriquée à la Gigafactory de Shanghai.

Crédit : Unsplash

Jusqu’à présent, Tesla commercialise deux versions différentes de la Model Y. On retrouve une Grande Autonomie à 59 990 euros qui offre 507 km d’autonomie et une Performance à 66 990 euros qui offre 480 km d’autonomie. Celles-ci ne sont pas les versions les plus abouties que va fabriquer Tesla ces prochains mois, puisqu’elles sont importées de la Gigafactory chinoise à Shanghai.

Alors qu’elles étaient à l’origine attendues cet été, les nouvelles Model Y allemandes devraient finalement arriver d’ici la fin de l’année. La construction de la Gigafactory à Berlin a pris beaucoup de retard à cause de problèmes administratifs, mais les premières Model Y redesignées devraient bien arriver d’ici fin 2021.

Quelles nouveautés sur les Model Y allemandes ?

Contrairement aux Model Y actuelles, Tesla va fabriquer la structure de sa nouvelle Model Y à l’aide d’une nouvelle machine innovante : la Giga Presse. Celle-ci va permettre au constructeur de mouler l’avant et l’arrière de la voiture. Cela signifie que la carrosserie sera constituée de seulement deux pièces uniques. Il s’agit d’une première dans l’industrie automobile. Cela aura pour conséquence de réduire drastiquement les coûts de production de la voiture, en plus d’améliorer sa résistance.

Tesla a également confirmé que la Gigafactory de Berlin hébergeait l’atelier de peinture le plus avancé du monde. Le processus de peinture utiliserait 50 % d’eau en moins que ce que Tesla avait initialement prévu. Vous pourrez vous-même constater l’efficacité déconcertante des robots dans la vidéo ci-dessous.

More paint pic.twitter.com/hdVv8LmZvo — Caspar – all about creating a positive future ✨ (@DerCaspar) October 9, 2021

Les Tesla Model Y seront beaucoup plus autonomes en 2022

Enfin, alors que les Tesla Model Y actuelles utilisent des batteries de type 2170, Tesla commencera à utiliser d’ici la fin de 2022 ses nouvelles batteries 4680 qu’il a présentées en septembre dernier lors du Battery Day, moins chères et plus efficaces. Celles-ci s’annoncent révolutionnaires, puisqu’elles promettent une autonomie accrue de 30 %. L’objectif de Tesla serait de dépasser les 650 km d’autonomie sur ses Model Y grâce à ces nouvelles cellules. Le constructeur automobile a déjà exposé son nouveau pack de batterie. Il comprend 960 cellules seulement au lieu de plusieurs milliers du type 2170.

Selon Elon Musk, PDG de Tesla, la production de Model Y et de packs de batteries (avec des cellules de type 4680) d’ici la fin 2022 devrait atteindre 5 000 par semaine (plus de 20 000 par mois). L’objectif serait d’atteindre 10 000 par semaine (40 000 par mois). Il serait donc très intéressant d’attendre la fin de l’année 2022 pour acheter une Model Y équipée de ces nouvelles batteries, car celle-ci sera beaucoup plus autonome, mais surtout moins chère.

Tesla Model Y batteries 4680 – Crédit : Reddit

Source : Teslarati