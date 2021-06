Tesla : la vitesse de la Model 3 testée sur l’Autobahn

L’Autobahn est un terme qui désigne les autoroutes allemandes. Celles-ci sont particulièrement connues pour leurs portions sans limite de vitesse. Et forcément cela attire les testeurs automobiles et un certain nombre de touristes désireux de jouer avec le compteur de vitesse.

Model 3. Crédit : Tesla

C’est sur l’une de ces portions que l’un des membres de AutoTopNL a décidé de tester la nouvelle vitesse maximale de la Model 3 performance millésime 2021. Si l’équipe le précise dans sa vidéo, il est important de rappeler que portion illimitée ne veut pas dire sans danger. Lancer un bolide à toute vitesse sur une route ouverte aux autres usagers présente un certain nombre de risques.

Le pilote de la vidéo qui va suivre est expérimenté et son véhicule en bon état. Nous vous recommandons fortement de ne pas reproduire ce genre de test.

Une version revisitée

La Model 3 a eu le droit, elle aussi, à son restylage pour la version 2021. Outre le nouveau tableau de bord, la Model 3 a subi quelques retouches esthétiques avec la disparition en prime de plusieurs chromes. Le modèle Performance reçoit également des étriers de freins rouges, de la marque Brembo selon le testeur.

Mais ce qui a poussé cette équipe à tester l’un des premiers modèles européens, c’est l’annonce d’une augmentation de la vitesse maximale du véhicule de 250 à 261 km/h. Comme il est possible de le voir sur la vidéo, le véhicule n’a pas atteint 261 mais 262 km/h. On peut donc saluer Tesla, qui sur la vitesse maximum, communique des chiffres très précis.

La Tesla 3 est la voiture électrique la plus populaire et s’offre, sur ce modèle 2021, une finition Performance convaincante. Le journaliste chargé du test a souligné que la voiture offrait un châssis et des suspensions impressionnantes.

Le testeur a également remarqué l’ajout de deux nouveaux profils de conduite à son Track Mode. Il s’agit des modes Racing et Drifts. De quoi ajouter du piquant au caractère de la voiture. Pour les pilotes, professionnels ou connaisseurs, un mode de conduite complètement personnalisable a fait également son apparition.

La finition performance se négocie environ 14 000 euros plus cher que la version standard.

Source : cleantechnica