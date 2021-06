Tesla Model 3 : quelles sont les dépenses à prévoir pendant les trois premières années après l’achat ?

Beaucoup de personnes pensent encore qu’il faut dépenser des sommes à 6 chiffres pour s’offrir une Tesla. Alors que cela peut être vrai pour certains des modèles les plus haut de gamme, ce n’est pas le cas de la Model 3.

Le YouTubeur Andy Slye a publié une vidéo dans lequel il explique toutes les dépenses à prévoir pendant les trois premières années après l’achat de votre voiture.

Tesla Model 3 – Crédit : Andy Slye / YouTube

Un conducteur de Tesla Model S avait déjà donné un aperçu des coûts de maintenance de sa voiture après 500 000 km, mais c’est désormais à la Tesla Model 3 que nous nous intéressons. Andy Slye a acheté sa Tesla Model 3 en 2018 au prix de 56 000 dollars sur le site officiel de Tesla. Cependant, après des aides du gouvernement, celle-ci ne lui a finalement coûté que 51 922 dollars. En France, le modèle d’entrée de gamme est bien plus abordable, et avait dernièrement chuté de près de 13 000 euros.

Concernant les coûts entrainés par l’achat d’un tel véhicule, Andy Slye note tout d’abord une dépense de 940 dollars pour l’installation d’un chargeur rapide pour sa Tesla dans sa maison. On peut cependant noter que cette dépense n’est pas obligatoire, puisqu’il est possible de recharger votre véhicule sur une simple prise de courant classique.

Andy Slye a customisé son véhicule

Avec l’objectif de protéger au mieux son véhicule, Andy Slye a acheté un film de protection à coller à l’avant de son véhicule. Celui-ci coûte 806 dollars, et est censé le protéger des éclats ou des insectes qui pourraient endommager la peinture.

De plus, le youtubeur a teinté ses vitres chez un professionnel local, pour la somme de 202 dollars. Il a également acheté des tapis de sol à 85 dollars, 30 dollars pour un sticker noir pour sa console centrale, 30 dollars dans une protection d’écran pour le système d’infodivertissement et environ 100 dollars dans des produits d’entretien. Il s’est également procuré un support à 20 dollars et un détecteur de radars à 250 dollars. Le youtubeur a également dû assurer son véhicule pour 3 ans, ce qui lui a coûté pas moins de 3 672 dollars. Il relève également une dépense de 1 293 dollars sur trois ans pour faire enregistrer son véhicule.

Enfin, il aurait seulement dépensé 980 dollars sur trois ans dans l’entretien et les réparations, et 1 350 dollars pour les recharges à la maison. Comme vous pouvez le voir, la plupart des dépenses ne sont pas nécessaires. Certains clients peuvent se contenter de l’enregistrement du véhicule, de l’assurance, de l’entretien et des recharges, ce qui allège considérablement la note finale sur trois ans. Il faut également noter qu’une Tesla Model 3 peut se revendre 90% de son prix d’achat après 3 ans d’utilisation.

Source : Andy Slye