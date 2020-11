Tesla Model 3 : accident à 160 km/h, des débris de batterie enflamment une maison à proximité

La Tesla Model 3 accidentée – Crédit : City of Corvallis Police Department / Facebook

Une Tesla Model 3 a été réduite en compote après que son conducteur en ait totalement perdu le contrôle. Selon les premiers rapports de la police de la ville de Corvallis dans l’Oregon, le conducteur a fait un excès de vitesse puisqu’il roulait à 160 km/h. La Tesla Model 3 a quitté la route avant d’heurter un poteau électrique, deux arbres, puis de s’immobiliser contre un boîtier de raccordement et de répartition téléphonique. Aussi grave et impressionnant que cet accident puisse l’être, le conducteur Dylan Milota s’en est sorti presque indemne. Il avait pris la fuite à pied, mais il a été retrouvé à trois pâtés de maisons avant d’être emmené à l’hôpital. Il était sous l’influence de cannabis et il présentait seulement des blessures mineures. Par contre, l’accident s’est révélé plus dangereux pour les maisons voisines dont une qui s’est enflammée.

Les débris de batterie ont été projetés à l’intérieur de deux maisons proches de l’accident

La police a effectivement expliqué que : « les dégâts causés par la collision ont projeté les cellules de la batterie de la Tesla en direction de deux résidences différentes ». Les fenêtres des deux maisons ont été brisées. Dans la première maison, une cellule de batterie a directement atterri sur les genoux de quelqu’un. Cette personne a dû avoir très peur avant de réaliser de quoi il s’agissait.

L’une des cellules de la batterie de la Tesla Model 3 accidentée – Crédit : City of Corvallis Police Department / Facebook

Ce fut encore plus impressionnant dans la deuxième maison. Une cellule de la batterie a atterri sur un lit. Les draps se sont alors immédiatement enflammés. Heureusement, le feu a rapidement été maîtrisé et il n’y a pas eu de dégâts additionnels.

Un pneu de la Tesla Model 3 a explosé des conduites d’eau

De plus, les autorités locales ont également rapporté qu’un pneu s’est violemment arraché de la Tesla Model 3. Il a « frappé le revêtement du deuxième étage d’un complexe d’appartements à proximité avec une telle force qu’il a rompu les conduites d’eau dans le mur, détruisant la salle de bain de l’appartement et inondant également la partie inférieure de l’appartement ».

En fin de compte, ce terrible accident a causé plus de peur que de mal. La police a tout de même prévenu les habitants de faire très attention aux cellules de batterie si un accident de ce type se reproduisait à l’avenir, même si cela reste très improbable. En effet, les cellules de la batterie d’une voiture électrique peuvent rester chaudes pendant 24 heures. Il ne faut donc surtout pas les manipuler, sous risque de se brûler. Les cellules perforées présentent même le risque de prendre feu à tout moment.

Les cellules de la batterie en train d’être ramassées et submergées dans des seaux remplis d’eau – Crédit : City of Corvallis Police Department / Facebook

Cet accident n'est pas sans rappeler celui qui s'est récemment produit à 220 km/h en Californie.

