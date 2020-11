Tesla Autopilot : Un énorme accident à 220 km/h filmé par une Teslacam

La Teslacam permet d’avoir des retours directs sur ce que vivent les utilisateurs de Tesla sur la route. De nombreuses séquences capturées par les caméras des Tesla sont aujourd’hui accessibles sur le net. Elles donnent parfois de précieuses informations sur l’usage des véhicules de la firme d’Elon Musk, mais témoigne aussi parfois des limites de certaines technologies implémentées par Tesla sur ses modèles. C’est notamment le cas de l’autopilot. Bien que pratique, cette fonctionnalité est énormément critiquée, notamment car il n’est pas encore ancré dans nos habitudes de laisser une intelligence artificielle gérer des tâches critiques qui peuvent compromettre des vies humaines.

La Honda a été retrouvée après l’accident. Crédits : Twitter/@greentheonly

Malheureusement, ce système n’étant pas fiable à 100%, et malgré les avertissements de Tesla, de nombreux automobilistes surestiment son efficacité et se permettent de réduire leur vigilance. Un comportement aux conséquences parfois dramatiques. De nombreux accidents sont en effet directement liés à l’autopilot, qui malgré ses progrès reste une technologie nouvelle et imparfaite.

Ugh, another one for the "who drives like that?" book I guess.

Looks like poor Honda went airborne but I don't see any news for that date/location so hopefully nobody died or was seriously hurt.

Speed at impact unknown yet (no canbus data)#TeslaCrashFootage pic.twitter.com/dpT8QSiR5Q — green (@greentheonly) November 12, 2020

La Teslacam prouve que l’autopilot de Tesla est directement impliqué dans cet accident

Le compte Twitter @greentheonly a partagé récemment une nouvelle vidéo qui incrimine directement l’autopilot. Dans celle-ci, filmée par la caméra frontale d’une Tesla, on voit la voiture en autopilot rouler sur une autoroute. On compte cinq voies, et peu de trafic. Une situation où il semble facile de détecter les objets aux alentours et les voies, bordées de lignes blanches. Pourtant, la vidéo montre la voiture accélérant progressivement, jusqu’à atteindre la vitesse d’environ 220 km/h. C’est à cette vitesse que la Tesla a percuté une Honda qui roulait devant elle, l’autopilot ne détectant à priori aucun obstacle. Le choc, bien visible dans la vidéo, est d’une violence extrême, et on ne peut qu’espérer que l’accident n’a pas fait de victimes.

The Honda was also found meanwhile and it does not look pretty. pic.twitter.com/8X197T8yWR — green (@greentheonly) November 14, 2020

Après coup, @thegreenonly a posté des photos de l’arrière de la Honda qui a été percutée par la Tesla. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’état de la voiture n’est pas beau à voir. L’arrière du véhicule est en effet complètement détruit. Un tel impact peut amener des blessures graves à cause de la violence du choc. Espérons que, même étant hors de cause grâce à sa décharge de responsabilité sur le conducteur, réagira et continuera d’améliorer cette fonction.

Tesla : en Full Self Driving, une Model 3 évite un accident grâce à son conducteur

Source : Insideevs