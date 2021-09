Tesla Model 3 : un youtubeur installe le volant Yoke de la Model S Plaid dans sa voiture

Tesla avait déjà proposé un tel type de volant pour son Roadster. La firme a annoncé qu’il en serait de même pour la nouvelle Tesla Model S. Les premiers utilisateurs du véhicule n’en ont pas dit que du bien. En cause, une ergonomie déroutante et une certaine difficulté d’utilisation. Le youtubeur Cf Tesla l’a donc monté sur sa Model 3 afin de tester lui-même le curieux modèle.

Volante Yoke – Crédit : tesla.fr

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le conducteur a relevé un certain nombre de défauts. D’abord, la position du « manche » est beaucoup plus basse qu’un volant classique, et il a du grandement relever cette dernière. Ensuite, en marche arrière, il est presque impossible de tourner avec la paume de la main, comme sur un modèle classique. Plus grave, Cf Tesla indique que les bras ont tendance de se croiser, et ce bien plus souvent qu’a l’accoutumé.

Tesla Model S Plaid : le nouveau système Yoke agréable sur autoroute, des améliorations sont prévues

Cependant, le volant de la Tesla Model S n’est pas dénué d’avantages. En effet, la conduite en ligne droite, sur les autoroutes par exemple, est excellente. Le youtubeur a ainsi ressenti une agréable sensation de contrôle dans les virages peu marqués. Il ajoute que le fait que la position des pouces au niveau de la partie inferieure du volant est très confortable sur de longues distances. Autre bon point, il note une visibilité excellente, du fait que rien d’entrave la vue cote pare-brise.

Tesla doit bientôt mettre au point le système « steer-by-wire », qui pourrait aider à manipuler le Yoke. Cette amélioration permettra d’avoir une direction bien plus dynamique, afin de ne pas avoir à faire de tours complets avec le volant.

