La Tesla Model S Plaid est, selon Tesla, la voiture en production la plus rapide du monde. En effet, celle-ci est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes.

Tesla Model S Plaid caractéristiques – Crédit : Tesla

Tesla avait présenté la Plaid pour la première fois en septembre dernier. Cependant, ce modèle était à l’origine la Tesla Model S Plaid+, que le constructeur a décidé d’arrêter brutalement. Après des explications assez étranges d’Elon Musk, nos confrères d’Autoevolution ont enquêté et ont remarqué que la Model S Plaid+ avait probablement été annulée à cause de problèmes de production des cellules 4680.

Tesla ne propose donc plus que deux versions pour sa Model S : la Grande Autonomie ainsi que la Plaid. La première offre notamment 652 km d’autonomie, une vitesse maximale de 250 km/h et un 0 à 100 km/h en 3.2 secondes, pour un prix de départ fixé à 89 990 euros. La nouvelle Plaid va encore plus loin en ce qui concerne les performances.

La Tesla Model S Plaid est la voiture en production la plus rapide du monde

En plus de pouvoir atteindre 100 km/h en seulement 2,1 secondes, Tesla annonce que sa nouvelle Plaid est capable de parcourir 400 mètres en départ arrêté en seulement 9,23 secondes, avec une vitesse de pointe de 250 km/h. C’est encore plus rapide que la Lucid Air Dream Edition, qui avait réussi à parcourir 400 mètres en 9,9 secondes.

Ces performances sont possibles grâce à ses trois moteurs à haute performance avec des rotors à revêtement en carbone et sa puissance totale de 1020 chevaux. La Tesla Model S Plaid améliore ainsi presque toutes les caractéristiques techniques de la Model S classique, mais pas l’autonomie. En effet, la version la plus puissante doit se contenter d’une autonomie légèrement inférieure de 628 km. Il serait possible de recharger 300 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes à un Superchargeur.

Tesla a également déclaré que la nouvelle pompe à chaleur offrait 30 % d’autonomie supplémentaire par temps froid tout en utilisant 50 % d’énergie en moins pour le chauffage. « Vous constaterez une très faible dégradation par temps froid. », selon Musk. Il faudra débourser 129 990 euros pour vous procurer le véhicule, et celui-ci devrait être livré en France à partir du 1er trimestre 2022.

Source : Tesla