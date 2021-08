Tesla Model X : il laisse sa porte Falcon ouverte et percute un bus à deux étages à Londres

Les portes arrière en forme d’aile de faucon sont peut-être la caractéristique la plus remarquable de la Tesla Model X. Un conducteur qui avait oublié de fermer sa portière à Londres l’a vite regretté quand celle-ci a percuté un bus.

La Model X a été filmée quittant une place de parking avec l’une de ses portes « Falon Wing » en l’air, une manœuvre qui s’est avérée coûteuse puisqu’elle a percuté un bus à deux étages seulement quelques instants plus tard.

Tesla Model X – Crédit : Tesla

Comme on peut le voir dans la vidéo, le conducteur n’a visiblement pas remarqué que la portière arrière droite de sa Tesla Model X était toujours ouverte, lorsqu’il a quitté sa place de stationnement. La voiture ne l’a pas non plus refermée pour lui. Pourtant, la voiture est équipée de tout un tas de capteurs qui peuvent déjà permettre aux portes de s’adapter à différents contextes, entre parking au plafond bas ou aux voitures garées très proches de soi.

De plus, on sait que le Model X émet des avertissements visuels et sonores lorsque les portes Falcon sont ouvertes, avec un graphique qui occupe une grande partie de l’écran d’infodivertissement. Il est donc très étrange que le conducteur n’ait pas remarqué qu’il avait oublié quelque chose.

La porte Falcon percute le pare-brise du bus, le conducteur était juste derrière

Alors que cette collision n’aurait en aucun cas pu blesser le conducteur de la Tesla, la plupart des inquiétudes ont été dirigées vers le conducteur qui était assis en plein dans la ligne de mire derrière le pare-brise.

En effet, dans la vidéo, la porte de la voiture vient briser le pare-brise du bus où le conducteur est assis, et déchirer partiellement un panneau d’affichage sur le côté du bus. On peut d’ailleurs apercevoir le chauffeur de bus se pencher pour se protéger. Heureusement pour lui, il semble s’en être sorti indemne.

Contrairement à une porte classique, qui aurait pu être refermée à la suite du choc, la porte Falcon a presque totalement été arrachée de la voiture. Cependant, malgré l’impact plutôt violent, on peut voir que la porte est toujours attachée à la voiture, ce qui prouve la résistance de la Tesla, même si celle-ci n’est pas capable de tracter un char d’assaut. L’année dernière, nous avions pu voir un autre accident spectaculaire impliquant une Tesla Model X et une Nissan Sentra sur l’autoroute.

Source : Carscoops