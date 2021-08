Tesla : Une Model X affronte… un tank !

Les véhicules Tesla attirent énormément l’attention des médias et du public en règle générale. En plus d’être particulièrement innovants, leurs performances sont plutôt impressionnantes. C’est donc devenu un phénomène de mode de comparer une voiture Tesla à tout type d’engin. La Model S Plaid a été mise en face d’un Porche Taycan Turbo S, ce qui n’est pas surprenant étant donné le positionnement des véhicules alors que sa petite sœur, la Model S traditionnelle s’est frottée à une F1 V10 Renault.

Crédit : Youtube / Dobre Cars

Mais les comparaisons ne s’arrêtent pas là. Dans le cadre des inondations qui ont frappé la Chine récemment, la Model 3 s’est montrée particulièrement polyvalente à tel point que sa capacité à gérer ces conditions difficiles a été surnommée « mode bateau ». Dans une vidéo récente, un YouTuber s’est amusé à faire affronter un tank et une Model X.

Tesla et tank dans un « face à face »

Si vous espériez une guerre ouverte avec un affrontement musclé se finissant par un match à mort entre les deux véhicules, vous risquez d’être déçu. Pas de choc frontal, d’épreuve tout terrain ou de démarrage canon dans cette vidéo. En réalité, l’épreuve était beaucoup plus simpliste : un tir à la corde.

Dans le coin droit, Tesla Model X, 2 495 kilogrammes, triple moteur électrique développant jusqu’à 1 020 chevaux, 4 roues motrices et capacité de remorquage de… 2 268 kilogrammes.

Dans le coin gauche, un CRVT anglais (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked), c’est-à-dire un blindé léger utilisé pour la reconnaissance et le transport de troupes, un peu plus de 11 tonnes, 2 grosses chenilles collées aux sols et un moteur 6 cylindres en ligne Jaguar de 4,2 litres.

Une fois les véhicules mis dos à dos, le match a pu avoir lieu en 3 étapes :

la Tesla tire et le char se laisse faire

la Tesla tire et le char utilise ses freins

les deux véhicules tirent en même temps

Si la Model X est capable de faire reculer le char quand celui-ci est passif, la voiture ne peut absolument plus avancer une fois les freins enclenchés. C’est sans surprise que l’on voit ensuite le CRVT traîner le SUV sans le moindre effort une fois que celui-ci se décide à avancer.

Lors de la sortie du Cybertruck, repoussée à l’année prochaine, il ne serait pas étonnant de voir ce genre de vidéo affluer sur les réseaux sociaux tant sa capacité de traction est annoncée supérieure à celle de la Model X.

Source : motor1