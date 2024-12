Tesla Model Y Juniper : la production devrait démarrer en janvier

Tesla Model Y Juniper (concept) © lars_o_saeltzer / Instagram

Tesla souhaite réitérer son succès de remasterisation avec la Tesla Model Y Juniper, qu’il avait précédemment engagé en 2023 avec la Model 3 Highland.

Reprenant le design principal du modèle, ces nouvelles versions prévoient un nouveau look, un design intérieur revisité et amélioré. La Model 3 Highland avait bénéficié d’un nouveau design du pare-choc avant, des phares affinés et plus agressifs, une nouvelle couleur et d’une meilleure autonomie.

La production de la Tesla Model Y Juniper devrait démarrer à l’usine de Shanghai en janvier 2025

Déjà aperçue en juillet 2024 au Rose Bowl de Pasadena, en Californie sous un camouflage, la Tesla Model Y Juniper a continué de faire parler d’elle tout au long de l’année. En décembre 2024, de nombreux utilisateurs de X ont publié des vidéos montrant la Juniper dans les rues de San José en Californie.

SPOTTED: NEW Model Y “Juniper” driving near San Jose, CA! pic.twitter.com/H84WViFGQh — Colin W. (@Y2KColin) December 12, 2024

Parmi les nouveautés significatives du Model Y Juniper, on peut signaler un nouveau design pour les phares avec un look plus futuriste, des améliorations en matière d’aérodynamisme, une barre lumineuse à l’arrière, un habitacle profitant d’une meilleure insonorisation et comme sur la Model 3 Highland, une amélioration au niveau de l’autonomie.

Selon nos confrères d’Automobile Propre, les médias chinois avaient affirmé en octobre que la Juniper allait entrer en production avec des photos du prochain modèle à l’usine de Shanghai. La production de masse du SUV électrique préféré des Français en 2023, devrait vraisemblablement commencer en janvier 2025.

Tesla espère certainement que ce modèle remasterisé du Model Y pourra relancer ses ventes en 2025, afin de rendre son titre de voiture la plus vendue en Europe à Tesla.

En tout cas, si la production démarre effectivement en janvier, il faudra de toute façon attendre plusieurs mois avant de voir ce nouveau modèle sur les routes françaises.