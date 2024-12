La Tesla Model Y pourrait perdre son titre de voiture la plus vendue en Europe au profit d’une voiture française

© Tesla

L’année 2024 n’a pas été de tout repos pour Tesla. De nombreux incidents ont été signalés sur différents modèles de la marque et des rappels massifs de véhicules ont touché plus de 1,8 million de voitures aux États-Unis. Ce n’est pas le genre d’argument qui enchante les consommateurs. Sans compter que des hausses de prix ont été pratiquées cette année, alors que des baisses successives avaient auparavant accéléré les ventes des véhicules 100% électriques de Tesla, avec un effet yoyo déstabilisant.

Il n’est donc pas surprenant qu’en milieu d’année, une chute du chiffre d’affaires se soit fait lourdement ressentir au sein de l’entreprise, ce qui n’a certainement pas plu à Elon Musk et ses investisseurs.

Le classement des véhicules les plus vendus en Europe

Selon Automotive News Europe, un média spécialisé dans l’industrie automobile, la Dacia Sandero a pris la tête des ventes en novembre et sur les 11 premiers mois de l’année. La Sandero devance son plus proche concurrent, le Volkswagen Tiguan, de 21 506 à 18 618, en novembre, selon les chiffres préliminaires de Dataforce. Bien que de nombreux pays européens n’aient pas encore communiqué leurs chiffres définitifs, il semble fort probable que la citadine de Dacia reste en tête.

Pourtant, en 2023, la Tesla Model Y était devenue le SUV familial préféré des français, devançant les leaders du marché automobile, dont le Dacia Duster et la Peugeot 3008, et devenant ainsi le modèle le plus vendu au monde. Les fluctuations des tarifs et les problèmes techniques auront eu raison des ventes de Tesla en 2024.

Pour devenir numéro 1 du classement, Tesla devrait vendre 65 000 Model Y d’ici à la fin de l’année et Dacia aucune… Et, même si Tesla propose souvent des offres importantes en fin d’année, cela risque de ne pas être suffisant.

Peut-être que 2025 sera une meilleure année avec le lancement en janvier de la production de la Tesla Model Y Juniper, un restylage de la Model Y, comme Tesla l’avait précédemment fait pour la Model 3 et son restylage Highland.