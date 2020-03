Tesla Model Y Performance : elle abat le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes entre les mains des clients

Crédits : Drag Times

Tesla annonçait un temps de 3,5 secondes pour emmener cette nouvelle Model Y Performance de 0 à 60 miles par heure, soit à peine moins bien que les 3,2 secondes de sa petite sœur, la Model 3 Performance avec laquelle elle a beaucoup en commun.

Un SUV aux performances diaboliques

Le Youtubeur Brooks de la chaîne Drag Times vient tout juste de prendre possession de sa Tesla Model Y Performance et l’a sans attendre mise à l’épreuve. Il a donc emmené son nouveau jouet sur une route déserte afin de lui faire passer les 3 tests habituels : 0 à 60 miles/h, 400 mètres et 800 mètres départ arrêté. Bien que le Model Y soit un SUV, sa motorisation électrique lui donne des performances en accélération dignes de certaines voitures de sport thermiques.

Après avoir installé ses instruments de mesure et chargé la batterie à 99 %, la fusée rouge est prête à décoller. Le verdict est sans appel : 3,246 secondes pour le 0 à 60 miles/h, 11,91 secondes pour le 400 mètres et 19,07 secondes pour le 800 mètres avec une vitesse de pointe à 216 km/h. Il note toutefois que le lancement se fait plus progressivement que la Model 3 dont il trouve l’accélération plus agressive. Cela pourrait, selon le Youtubeur, laisser présager d’une mise à jour similaire à celle que l’on a vu sur la Model 3 lui permettant de gagner une demie-seconde.

La Model Y Performance est livrée avec des roues de 21 pouces dites « Überturbine ». Si elles améliorent la vitesse du véhicule, cela se fait au détriment de son autonomie qui passe de 505 km (norme WLTP) sur le modèle Grande Autonomie à 480 km sur ce modèle Performance. D’après lui, des roues plus légères permettraient d’améliorer les temps d’environ 20 centièmes de seconde. Grâce à certaines améliorations, Unplugged Performance la voit même rivaliser avec une Porsche 911 Turbo.

Source : Drag Times