Tesla rappelle 120 000 voitures pour un défaut de verrouillage des portes

Tesla rappelle plus de 120 000 voitures électriques aux États-Unis pour un problème de portes qui peuvent s’ouvrir en cas de choc (sur les Model X et Model S récentes). La société a déjà corrigé le défaut par une mise à jour logicielle et va contacter les propriétaires concernés pour une réparation qui sera gratuite.

Après un souci avec les ceintures de sécurité et un autre lié au feux arrière, Tesla fait face à un nouveau problème de sécurité qui concerne 120 423 de ses voitures électriques Model S et X aux États-Unis. La société a annoncé qu’elle rappelait ces véhicules, fabriqués entre 2021 et 2023, en raison d’un risque de déverrouillage et d’ouverture des portes lors d’un accident.

Ce défaut pourrait entraîner des blessures pour les occupants et ne respecte pas les normes fédérales de sécurité. Tesla a déjà déployé une mise à jour logicielle pour corriger le problème et va informer les propriétaires concernés par courrier en février.

Un problème de verrouillage des portes qui peut être dangereux

Ce rappel concerne les modèles Model S et X équipés du système de verrouillage électronique des portes. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine chargée de la sécurité routière, ce système peut présenter un dysfonctionnement qui peut empêcher les portes de se verrouiller correctement ou de rester fermées en cas de collision.

La NHTSA a indiqué que le problème était dû à une interférence électromagnétique qui pouvait affecter le fonctionnement du module de commande des portes. Ce module est responsable de la gestion du verrouillage et du déverrouillage des portes, ainsi que de l’activation des poignées de porte rétractables.

Le problème peut se produire à tout moment, que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt, et peut affecter une ou plusieurs portes, dit la NHTSA.

Les propriétaires des véhicules concernés devraient recevoir une notification par courrier en février, les informant du rappel et des mesures à prendre. Ils devront se rendre chez un concessionnaire Tesla pour faire remplacer le module. Tesla a indiqué que le remplacement serait effectué gratuitement, que cela prendrait environ une heure et n’a pas dit si le souci concernait d’autres pays, comme la France.

Ce n’est pas la première fois que Tesla fait face à un problème de sécurité qui nécessite un rappel de ses véhicules. Plus tôt ce mois-ci, la société a dû mettre à jour plus de 2 millions de voitures électriques en raison de problèmes de sécurité du pilote automatique, son système d’assistance à la conduite.

