Tesla : un nouveau rappel concernant les ceintures de sécurité pour les Model 3 et Y

Les autorités du trafic américain ont publié un nouvel avis de rappel de véhicules de la marque pour les Model 3 et Y cette fois-ci. En cause un problème de fixation des ceintures de sécurité.

Les véhicules Tesla sont populaires dans le monde entier et particulièrement la Model 3. Malgré cette popularité, la marque reste assez jeune dans l’histoire de l’automobile et ses voitures ne sont pas exemptes de défauts. La NHTSA, l’administration chargée de la sécurité routière aux États-Unis, a publié deux avis distincts de rappel pour certains véhicules.

Il s’agit dans les deux cas de problèmes de fixation des ceintures de sécurité. Si le fabricant s’est rendu compte du problème en procédant à des essais, la marque a déclaré qu’aucun incident impliquant des blessures à cause de ce problème n’a été enregistré à ce jour.

Une campagne de faible envergure

Dans un premier avis, ce sont 5530 véhicules, Model 3 (2018-2020) et Y (2019-2021) confondus, qui sont rappelés. Sur certains modèles, l’une des attaches, ou potentiellement les deux, reliant la ceinture de sécurité au montant de la voiture pourraient être défectueux.

Sur le second avis, il s’agit cette fois de 2166 Model Y dont les fixations des enrouleurs arrière gauche et droite qui pourraient rencontrer des problèmes de fixation.

Dans chacun de ces cas, Tesla se charge d’inspecter le véhicule et de procéder aux réparations nécessaires. Un nouveau problème donc qui ne risque pas d’améliorer l’image de la fiabilité de la marque déjà malmenée dans cette étude américaine.

Reste à noter que ce rappel ne concerne qu’un faible nombre de véhicules, à peine l’équivalent d’une semaine de production de la marque.

Des rappels qui s’enchaînent

Elon Musk en est conscient, la qualité de fabrication est encore perfectible. Il admet lui-même qu’il faut éviter d’acheter une Tesla lors d’un pic de production. De ce fait, ce n’est pas étonnant de voir la marque procéder à différents rappels plus ou moins importants.

En 2015, l’ensemble des Model S avaient déjà subi un rappel pour un problème de fixation des prétensionneurs de sécurité. Fin 2020, la marque avait dû contrôler une fois de plus des fixations mais cette fois-ci des toits de Model Y qui risquaient de s’envoler sur l’autoroute.

En février de cette année, c’est 135 000 Model S et X qui ont fait l’objet d’un rappel pour des problèmes d’affichage que la marque n’a jamais pu résoudre malgré plusieurs tentatives de mise à jour par OTA. La semaine dernière, des Model 3 et Y sont également passées par la case inspection à cause d’un défaut de serrage des boulons d’étriers de frein.

