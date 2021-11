Tesla : Un particulier est parvenu à installer un volant classique sur sa Model S Plaid

Ryan Huber, ancien propriétaire de la Model S Plaid, est l‘un des premiers à entreprendre le projet de remplacer le volant par un volant ordinaire. Et il a récemment terminé sa rénovation. Huber a déclaré qu’il n’envisageait pas de vendre sa rénovation en kit. Néanmoins, il partage son travail sur Github pour aider les personnes qui souhaiteraient faire de même. Attention, ce n’est pas une tâche facile. Tesla a pour habitude d’empêcher ses utilisateurs de procéder à des modifications eux-mêmes. Par exemple, Huber a dû écrire un micrologiciel personnalisé afin de faire fonctionner la roue du modèle 3 sur le micrologiciel du modèle S Plaid.

La photo d’un volant circulaire publiée par erreur par Tesla sur son site officiel – Crédits : Tesla

L’absence d’une option circulaire est quelque peu surprenante, car Tesla a accidentellement publié une image de la nouvelle Model S avec un volant conventionnel, mais l’a ensuite supprimée de son site Web.

Le volant Joug est au centre d’une polémique

Elon Musk a déjà confirmé que Tesla n’envisageait pas de proposer un volant classique en option avec ou sans tiges. Cette nouvelle n’est pas au goût de tous les passionnés automobiles. Certains craignent que la forme ne soit problématique en termes de prise en main. De plus, cette forme ne permet pas l’intégration de suffisamment de boutons de contrôle pour le véhicule suréquipé technologiquement. Rappelons que cela s’ajoute à une liste de caractéristiques considérées comme dangereuses par certains utilisateur de ce modèle.

Le volant Joug du Model S Plaid – Crédits : Tesla

Tesla a éliminé également la tige de clignotants qui se trouve généralement derrière le volant et a déplacé les signaux sous forme de boutons tactiles encastrés sur le joug. Plusieurs testeurs ont déclaré qu’il était extrêmement difficile de déterminer sur quel bouton appuyer sans s’arrêter pour regarder le joug. Certains ont même admis avoir complètement renoncé à la signalisation pour éviter d’avoir à utiliser les boutons, qui pourraient finir par pointer dans la direction opposée si le joug est tourné.

La vidéo de Ryan Huber

Tesla se focalise sur l’avenir

Personne ne pensait que le constructeur automobile prendrait le risque de commercialiser le volant à fourche controversé sans une courbe de direction non linéaire permise par un système de direction par fil. Sachant que Tesla a déjà un système de direction de ce type.

Les jougs sont également présents dans le prochain SUV Model X redessiné et dans les prototypes de camionnette Cybertruck et de Roadster. Musk et le concepteur en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, ont tous deux suggéré que le joug prévoyait un avenir où la conduite autonome de Tesla rendrait les volants superflus.

Source : electrek