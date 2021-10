Tesla Model S Plaid : trop rapide pour son propre bien ?

Tesla Model S Plaid Nürburgring – Crédit : Carscoops

La Tesla Model S Plaid a reçu des éloges de quasiment tous ceux qui l’ont conduite. Beaucoup ont été séduits par son accélération folle et sa technologie intelligente, ainsi que par l’espace et le côté pratique commun à tous les Model S. Certains ont même tenté de la faire rouler sous l’eau, chose impossible pour les véhicules à combustion. Track Day, une chaîne Youtube de tests automobiles, n’est pas aussi enthousiaste : elle trouve la voiture électrique « ennuyeuse et sans âme », et surtout « trop rapide pour son bien ».

Tesla Model S Plaid offrirait l’accélération la plus forte de toutes les voitures électriques GT du marché

Les animateurs de la chaîne Track Day admettent que la Model S Plaid de Tesla dispose d’une accélération incroyable. Mais en comparaison d’autres véhicules électriques de la même catégorie sportive, comme la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT, ils considèrent que « la Plaid a grand besoin d’un relooking » pour se hisser au niveau de ses concurrentes, qui « apportent de l’émotion grâce à leur look époustouflant et leurs bruits artificiels ».

Track Day est une chaîne Youtube lancée en 2010, passée à l’oubli et réactivée en 2019. Elle compte environ 100 000 abonnés et propose plusieurs dizaines de vidéos de tests de véhicules, en particulier des sportives. Poussée à fond sur une piste d’accélération, la Tesla Model S Plaid est parvenue à rattraper sans effort une Model S P100d, malgré l’avance de cette dernière. Pas si surprenant, puisqu’on a vu récemment une Plaid exploser le record de Porsche sur le circuit allemand Nürburgring. Lors du test, la voiture électrique a cependant réussi à passer de 100 à 210 kilomètres-heure en seulement 5,04 secondes, soit plus vite que toute autre voiture testée par la chaîne Youtube. Ce n’est qu’aux alentours de 240 kilomètres-heure que l’accélération de la Plaid a commencé à faiblir.

Trop légère, freins médiocres… la Tesla Model S Plaid serait aussi « dangereuse et trop rapide pour son bien »

Mais la critique la plus virulente de Track Day à propos de la Tesla Model S Plaid concerne son freinage. Les testeurs n’ont pas pu terminer les 800 mètres de course à vitesse maximale, comme ils le font avec les autres véhicules, en raison du mauvais freinage de la Plaid. Ils ont été obligés de commencer à freiner alors qu’ils n’étaient qu’aux trois quarts du parcours, et ont franchi la ligne d’arrivée à 265 kilomètres-heure, après un temps de course de 15,46 secondes.

Les animateurs de Track Day en ont conclu que la Plaid était « trop rapide pour son propre bien » et « un peu dangereuse ». Selon eux, sa capacité à atteindre sans difficulté la vitesse ahurissante de 260 kilomètres en aussi peu de temps est « trop rapide, compte tenu de ses freins médiocres et de son poids ». Quoi qu’il en soit, les performances de la Tesla Model S Plaid en conditions de course auto restent indéniablement épiques, même si la voiture électrique pourrait avoir un design un peu plus distinctif et moderne par rapport à ses concurrentes.

Source : Inside Deevs