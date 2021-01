Tesla : un voleur filmé en pleine action par le mode Sentinelle

Lorsque des voleurs aperçoivent un sac dans une voiture sur un parking, certains d’entre eux n’hésitent pas à casser les vitres pour s’emparer des biens d’autrui. Cependant, les Tesla sont peut-être les cibles avec le plus de risques de se faire prendre, à cause de leur mode Sentinelle.

La scène s’est déroulée à Houston, aux États-Unis. La propriétaire de la Tesla, Naomi Marie, avait garé sa voiture sur le parking, sans imaginer que celui-ci pourrait être cambriolé.

Tesla mode Sentinelle – Crédit : Gustavo Henrique Ruffo / YouTube

Avec le mode Sentinelle, Tesla met l’accent sur la sécurité de ses véhicules. Lorsque la voiture est garée, vous pouvez activer le mode sentinelle, qui surveille l’environnement de la voiture grâce à ses caméras et ses capteurs. La police avait par exemple pu retrouver une femme qui avait rayé une Model 3 avec une clé grâce à cette fonctionnalité. Certains voleurs semblent toujours ignorer qu’il ne faut pas s’attaquer à une Tesla.

Il cambriole une Tesla et se fait choper par le mode Sentinelle

Sur la vidéo, on peut voir le voleur inspecter l’intérieur de la voiture, repérer ce qui l’intéresse, briser la glace et repartir à bord de sa voiture personnelle. Ce que le voleur ne sait pas, c’est que mode Sentinelle immortalise toute la scène, ce qui permet non seulement d’identifier l’individu, mais également sa plaque d’immatriculation.

Malheureusement, il semble que sa plaque d’immatriculation soit une plaque temporaire en papier, une technique souvent utilisée par les criminels de Houston. Ces vidéos devraient tout de même permettre à la police d’interpeler le voleur, car celui-ci n’a pas pris la peine de couvrir son visage. Ces vidéos sont ensuite stockées dans la boîte à gant du véhicule, qui est désormais sécurisée par un code PIN à entrer sur l’écran principal de l’habitacle.

Le mode Sentinelle est très utile pour rendre votre voiture plus sûre, mais il n’est pas infaillible. En effet, nous avions pu voir un groupe d’ami monter sur une Model Y pour prendre des photos, et le mode Sentinelle n’a rien détecté. Sur certaines voitures du constructeur américain, cette fonctionnalité peut être utilisée même dans des conditions climatiques difficiles, puisque la Model 3 embarque un dispositif pour faire fondre la neige devant la caméra du mode Sentinelle.

